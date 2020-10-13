На коронавирус проверят всех жителей 9-миллионного города в Китае

Власти китайского портового города Циндао, находящегося на востоке КНР, решили проверить все 9 млн жителей на коронавирусную инфекцию, сообщают СМИ.

Такое решение было принято после того, как зафиксировали рост новых случаев коронавируса в городе, пишет в Twitter France 24.

Отмечается, что рост распространения заболевания может быть связан с больницей, где лечат завезенную в регион коронавирусную инфекцию.

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Ранее американские ученые зафиксировали первый документально подтвержденный случай повторного заражения коронавирусом через полтора месяца после первой болезни. При этом повторное заболевание протекало в более тяжелой форме.

Доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альштейн в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что в Китае и других юго-восточных регионах изначально предприняли хорошие противоэпидемические меры и добились значительного снижения заболеваемости, поэтому на данный момент новой вспышки коронавируса там не наблюдается.

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