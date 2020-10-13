Генконсульство в Стамбуле начало оказывать помощь морякам судна Mubaris Ibrahimov

Российское генконсульство в Стамбуле пытается повлиять на компанию Palmali, чье судно с российскими моряками брошено в турецком порту.

«Генконсульство России в Стамбуле находится в постоянном контакте с капитаном судна Mubaris Ibrahimov, отслеживает текущую обстановку, пытается оказать влияние на временный менеджмент компании Palmali по вопросам доставки на судно еды, воды и топлива», – сообщили в консульстве ТАСС.

Также дипмиссия работает с администрацией стамбульского порта и МИД Турции для получения разрешения на снятие экипажа на берег с дальнейшим возвращением моряков на родину.

Инспектор Международной федерации транспортников в Новороссийске Ольга Ананьина сообщала, что российские моряки с Mubaris Ibrahimov пожаловались на задолженность судовладельца в размере 220 тыс. долларов. В соцсетях также публиковали видеозапись, на которой капитан танкера Алексей Коротков попросил о помощи и рассказал о долгах Palmali.

ООО «Палмали» зарегистрировано в Ростове-на-Дону, оно входит в турецкую судоходную группу Palmali. Ранее являлось одним из крупнейших перевозчиков в Волго-Донском бассейне и Каспийском регионе. В 2018 году предприятие признали банкротом. Кредиторы требуют вернуть 25 млрд рублей, 13 млрд рублей из которых – доля Сбербанка.

Напомним, российское посольство в Ливане помогло двум российским членам экипажа «Капитан Нагдалиев», принадлежащего турецкой Palmali и оставленного в порту Бейрута, вернуться домой.