В Центре им. Гамалеи раскритиковали москвичей за низкую санитарную культуру Улучшилось состояние заболевшего коронавирусом Порошенко 11 октября 2020, 21:03 Текст: Александра Юдина

Состояние бывшего президента Украины Петра Порошенко, заболевшего коронавирусом, улучшилось, сообщил источник в окружении экс-главы государства. Состояние бывшего президента Украины заболевшего коронавирусом Петра Порошенко улучшилось, передает источник «Украинской правды». Ранее сообщалось, что Порошенко госпитализировали в больницу с коронавирусной инфекцией. Позднее у него диагностировали двустороннее воспаление легких. «Он обладает сильной волей и демонстрирует ее в борьбе с болезнью. Он четко придерживается прописанного протокола лечения», – отметила супруга экс-президента Марина Порошенко.

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