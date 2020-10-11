Меркель призвала к немедленному прекращению огня в Карабахе

Канцлер ФРГ Ангела Меркель в ходе телефонного разговора с премьер-министром Армении Николом Пашиняном призвала Баку и Ереван к немедленному прекращению боевых столкновений в Нагорном Карабахе, сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

«Боевые действия должны быть немедленно прекращены, а предметные переговоры в рамках Минской группы (Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе возобновлены», – передает Deutsche Welle его слова.

Кроме того, канцлер Германии приветствовала соглашение о прекращении огня в гуманитарных целях, достигнутое Арменией и Азербайджаном в Москве, и подчеркнула, что оно «должно соблюдаться всеми сторонами».

В пятницу главы МИД Азербайджана и Армении Джейхун Байрамов и Зограб Мнацаканян прилетели в Москву на консультации по Нагорному Карабаху. Переговоры по Карабаху на уровне глав МИД были запланированы на 15.00 мск.

Напомним, утром 27 сентября началось обострение конфликта в Карабахе. Участники конфликта сообщали, что с обеих сторон есть потери и раненые, в том числе среди гражданских. Власти Армении ввели военное положение, объявили о мобилизации резервистов, а также ограничили выезд мужчин за пределы республики. Азербайджан решил ввести военное положение на всей территории страны. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, почему нынешнее обострение в Нагорном Карабахе называют самым опасным с 1994 года.