Латвийский правозащитник назвал депортацию ветерана Норвинда бесчеловечной

«Норвинд может оспорить решение латвийских властей и выиграть судебный процесс. В его случае есть фактор разлучения семьи. Это бесчеловечно», – сказал газете ВЗГЛЯД латвийский правозащитник Владимир Линдерман. Так он прокомментировал депортацию пенсионера, бывшего председателя совета Республиканского общества военных ветеранов Владимира Норвинда из Латвии в Россию.

«Депортация Норвинда выглядит полнейшим идиотизмом со стороны властей. Дело в том, что в Латвии достаточно много человек приняли российское гражданство. Их порядка 50 тысяч. Полагаю, тем самым власть направила мессендж всем 50 тысячам о том, что им лучше вести себя тихо и не заниматься какой-либо деятельностью. В противном случае им аннулируют ВНЖ и депортируют», – сказал латвийский публицист и правозащитник Владимир Линдерман.

«При этом я ранее неоднократно говорил о том, что если вы в Латвии намерены заниматься общественной деятельностью – не стоит получать российское гражданство, потому что в любой момент к вам могут придраться по любому поводу. Перешел улицу в неположенном месте – вот тебе административное нарушение и депортация», – добавляет правозащитник.

«В дальнейшем, думаю, Норвинд может оспорить решение латвийских властей. В его случае есть фактор разлучения семьи. Это бесчеловечно. Также Москва могла бы напомнить Риге о том, что в 1994 году между Латвией и Россией было подписано соглашение, согласно которому военные пенсионеры могут жить в Латвии беспрепятственно. Но де-факто власти Латвии не выполняют это соглашение», – констатирует собеседник.

«Поэтому, как мне кажется, МИД России мог бы проанализировать юридическую сторону дела, обеспечить Норвинда сильной юридической поддержкой, позволить ему выиграть процесс против властей республики и, соответственно, напомнить Риге о соглашении по военным пенсионерам. Но сперва должна быть юридическая проверка всех нюансов», – заключил Линдерман.

В пятницу стало известно о том, что гражданин России, председатель латвийского Республиканского общества военных ветеранов Владимир Норвинд был задержан латвийскими силовиками, после чего под охраной препровожден в центр содержания нелегальных мигрантов.

Как отметил латвийский правозащитник Александр Гапоненко, неудовольствие латвийских властей вызвала активность бывших российских военных, общественная организация которых насчитывала почти 2 тыс. человек и которая отстаивала интересы военных пенсионеров, оказывала помощь нуждающимся и одиноким. Кроме того, общество ветеранов принимало участие в организации выборов в российские органы власти, поскольку многие из его членов имели российское гражданство.

По данным Гапоненко, формальным основанием для депортации Норвинда послужило аннулирование вида на жительство. Во время депортации в Россию военному пенсионеру стало плохо. После оказания медицинской помощи в больнице Риги Норвинд пересек границу с Россией и был передан под наблюдение российских медиков.

После оказания медицинской помощи в больнице Риги Норвинд пересек границу с Россией и был передан под наблюдение российских медиков. Псковское территориальное представительство Министерства иностранных дел России во взаимодействии с администрацией Псковской области обеспечили присутствие на границе медицинской бригады на случай оказания экстренной медицинской помощи и для сопровождения депортированного гражданина России в больницу.