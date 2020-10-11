Байден оказался готов к встрече с Ким Чен Ыном в случае победы на выборах

Кандидат от Демократической партии Джозеф Байден в случае своей победы на президентских выборах готов встретиться с главой КНДР Ким Чен Ыном ради решения ядерной проблемы, заявил бывший советник политика Брайан Маккеон.

«Я думаю, что он (Байден), будет готов встретиться (с Ким Чен Ыном), если это произойдет в рамках некой реальной стратегии, которая позволит нам приблизиться к денуклеаризации», – отметил Маккеон, передает ТАСС.

В тоже время он критически оценил подход к диалогу с северокорейским лидером нынешнего президента США экс-советник Байдена. По мнению Маккеона, перед встречами лидеров двух стран не проводилась необходимая дипломатическая работа.

Экс-советник Байдена отметил, что перед обсуждением такого сложного вопроса, как ядерная проблема КНДР, следует проводить детальные консультации.

«Должны быть зафиксированы на бумаге документы, которые лидеры смогут одобрить, изучить и подписать», – добавил он.

Маккеон работал с Байденом с 1985 по 2012 год, во время пребывания последнего на посту главы юридического комитета сената конгресса США по вопросам внешней политики и вице-президента США.

В министерстве обороны Соединенных Штатов прокомментировали сообщения о новой межконтинентальной баллистической ракете (МБР) КНДР, продемонстрированной на военном параде в Пхеньяне.

Напомним, 1 января Ким Чен Ын объявил об отказе КНДР соблюдать запрет на ядерные испытания, пока США не предпримут ответных мер. Кроме того, в ходе пленума ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) он заявил, что КНДР в скором времени представит новое стратегическое вооружение. В Москве обратили внимание, что «руководитель КНДР всегда ыполняет