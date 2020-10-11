Трамп принял участие в первом публичном мероприятии после болезни

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп принял участие в первом публичном мероприятии после получения положительного результата теста на коронавирус.

Трамп выступил перед сторонниками с 17-минутной речью с балкона Белого дома. Перед началом мероприятия полиция и Секретная служба США заранее перекрыли прилегающие к резиденции главы американской администрации улицы, закрыли расположенный рядом в Белым домом Лафайет-сквер. На Южной лужайке перед резиденцией президента США собрались несколько сотен сторонников Трампа, они долго приветствовали американского лидера перед началом выступления, передает ТАСС.

«Большая честь приветствовать вас здесь, мы называем это [мероприятие] мирным протестом в поддержку невероятных людей из правоохранительных структур и всех тех, кто так хорошо работает ради нас», – отметил Трамп, поблагодарив также представителей афроамериканского и испаноязычного сообществ.

«Мы очень серьезно начинаем наши [предвыборные] митинги, поскольку не можем позволить, чтобы страна превратилась в социалистическое государство или того хуже, – заявил американский лидер. – Мы победим этот ужасный китайский вирус, мы производим эффективную терапию и препараты, восстановимся. Скоро в рекордные сроки выпустим вакцину и распространим ее. Мы сокрушим китайский вирус раз и навсегда».

«Хочу сказать, что чувствую себя замечательно. <...> Спасибо всем за ваши молитвы. Я знаю, что вы молились. Когда я был в госпитале, то видел [сколько людей собралось под окнами]. Так много людей», – сказал Трамп, призвав собравшихся сохранить свой энтузиазм и пойти на выборы.

Заместитель пресс-секретаря Белого дома Джадд Дир отметил, что мероприятие носило официальный характер и не имело отношения к предвыборной кампании.

Ранее лечащий врач президента США Дональда Трампа Шон Конли сообщил, что глава американской администрации больше не представляет опасности для окружающих с точки зрения распространения коронавируса.

Напомним, в пятницу Трамп объявил о намерении принять участие в предвыборном митинге в штате Флорида, сдав предварительно анализ на коронавирус. Позже стало известно о планах американского лидера выступить перед большой аудиторией с балкона Белого дома.

Во вторник Трамп покинул Национальный военно-медицинский центр имени Уолтера Рида после прохождения курса лечения от коронавируса. Вернувшись в Белый дом, Трамп пообещал сделать лечение от коронавируса в США бесплатным. Он также выразил готовность стать донором плазмы крови для пациентов со средней или тяжелой формой вызываемого новым коронавирусом заболевания (COVID-19).

В прошлую пятницу глава Белого дома сделал тест на коронавирус, результаты которого оказались положительными. В связи с этим штаб Трампа объявил об отмене всех предвыборных мероприятий с участием президента Соединенных Штатов. В субботу ночью Трампа госпитализировали в военно-медицинский центр в штате Мэриленд.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о внезапном выздоровлении Трамп от COVID-19.

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