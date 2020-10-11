Россия предупредила Латвию о последствиях за депортацию ветерана

Скоропалительная депортация российского гражданина, военного пенсионера, бывшего председателя совета Республиканского общества военных ветеранов Владимира Норвинда будет иметь негативные последствия в контексте российско-латвийских отношений, подчеркнули в посольстве России в Латвии.

«Выражаем самый решительный протест в связи со скоропалительной депортацией российского гражданина, военного пенсионера, бывшего председателя совета Общелатвийского общества ветеранов Владимира Норвинда», – приводит текст заявления российского диппредставительства ТАСС.

«С нарушением всех мыслимых норм этики и здравомыслия пожилой человек, страдающий серьезными хроническими заболеваниями, несмотря на резкое ухудшение состояния здоровья в ходе процедуры депортации, был выдворен из Латвии, – добавило диппредставительство. – При этом вопреки общепринятой консульской практике страна гражданства в лице посольства Российской Федерации в Латвийской Республике накануне и до сих пор никоим образом не была поставлена в известность о намерениях и действиях латвийских властей в отношении российского гражданина, а также мотивах данных шагов».

В посольстве подчеркнули, что «в расчет вовсе не принимается такой гуманитарный аспект, как разлучение семьи, состоящей из людей преклонного возраста». «Данный вопиющий инцидент, безусловно, будет иметь негативные последствия в контексте российско-латвийских отношений», – говорится также в заявлении.

В пятницу латвийский правозащитник Александр Гапоненко сообщил, что гражданин России, председатель латвийского Республиканского общества военных ветеранов Владимир Норвинд был задержан латвийскими силовиками, после чего под охраной препровожден в центр содержания нелегальных мигрантов. По данным правозащитника, неудовольствие латвийских властей вызвала активность бывших российских военных, общественная организация которых насчитывала почти 2 тыс. человек и которая отстаивала интересы военных пенсионеров, оказывала помощь нуждающимся и одиноким. По данным Гапоненко, общество военных ветеранов принимало участие в организации выборов в российские органы власти, поскольку многие из его членов имели российское гражданство. По данным Гапоненко, формальным основанием для депортации Норвинда послужило аннулирование вида на жительство. Во время депортации в Россию военному пенсионеру стало плохо.

После оказания медицинской помощи в больнице Риги Норвинд пересек границу с Россией и был передан под наблюдение российских медиков. Псковское территориальное представительство Министерства иностранных дел России во взаимодействии с администрацией Псковской области обеспечили присутствие на границе медицинской бригады на случай оказания экстренной медицинской помощи и для сопровождения депортированного гражданина России в больницу.

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