В США появились адресованные мертвым гражданам бюллетени для голосования

Пользователь соцсетей Том Томпсон, проживающий в Соединенных Штатах, сообщил о том, что в рамках предвыборных мероприятий избирательные бюллетени получили его давно умершие родители.

«Я сын Джона и Гертруды Томпсон. Оба скончались более десяти лет назад и получили бюллетени на предстоящих выборах. Я разрешил Ричарду Гренеллу опубликовать эти фотографии и попросил выяснить, почему им были отправлены бюллетени для голосования на выборах 2020 года», – написал молодой человек в своем Twitter.

I am the son of John and Gertrude Thompson. Both passed away over ten years ago and got ballots for the upcoming election. I gave Richard Grenell permission to post these pictures and ask for an investigation as to why they were mailed ballots for the 2020 election. pic.twitter.com/HcsIzvPk7k — Tom Thompson (@tthompson90277) October 8, 2020

Ранее глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что 50 тыс. американских избирателей из округа Франклин (штат Огайо) получили ошибочные бюллетени для заочного голосования на президентских выборах в США. По его словам, избирательная комиссия Франклина пообещала направить всем пострадавшим избирателям инструкцию с подробным разъяснением причин ошибки и их дальнейших действий.

Напомним, в конце сентября Трамп пригрозил не признавать итоги выборов в США. Глава Белого дома считает, что Демократическая партия предлагает голосовать по почте, чтобы «украсть выборы» и «лишить американский народ справедливых и свободных выборов».

Ранее американские спецслужбы предупредили о сложностях подведения итогов выборов президента США.