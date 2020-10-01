Рубль вырос к доллару

Курс доллара на открытии торгов Московской биржи снизился по отношению к рублю на 0,7%, до отметки в 77,09 руб., курс евро опустился на 0,48%, до 90,62 рубля.

Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 10.00, передает ТАСС.

По состоянию на 10.05 курс доллара находился на отметке 77,17 руб. (-0,59%), а курс евро – на 90,64 руб. (-0,45%).

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