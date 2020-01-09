Соратник Порошенко начал продажу консервов «Сепар в сметане»

Баллотировавшийся в Верховную Раду от партии «Европейская солидарность» ветеран АТО из Винницы Александр Грамарчук продает через Facebook мясные консервы под названием «Сепар в сметане».

На странице в Facebook размещены фото продукции: консервные банки с этикетками «Сепар в сметане», «Снегирь православный» («с мощами Кобзона»), «Сепар в масле» и «Сепар луганский» («выдержанный»). На банках также размещены цвета флага националистов – черный и красный.

«Это не прикол. Кто еще не успел заказать - спешите. Тяжелые времена впереди, а тушняк хранится 4 года», – говорится в подписи к одному из постов с фото консервов. Судя по данным на странице, цена одной банки – 120 гривен (около 300 рублей).

Кроме тушенки в продаже есть два вида соусов под названием «Hell Daddy» – «Смерть врагам» и «Пылающая задница». Также в ассортименте присутствуют томатные консервы с надписями «Не забудем, не простим» и «Память дедов».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал не называть всех жителей Донбасса «сепарами».