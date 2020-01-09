Российский пранкер привлек внимание полиции

Российский блогер Эдвард Бил (Эдуард Биль), прославившийся эпатажными розыгрышами, и его брат Артур, подрабатывающий видеооператором, привлекли внимание столичных правоохранителей, сообщают СМИ.

Как сообщает телеканал РЕН ТВ, 3 января охранник подземной парковки жилого комплекса на Донецкой улице сообщил, что неизвестный мужчина оставил там Ford Focus с наклейками «ОБ ДПС УВД по СВАО г. Москвы» и накрыл его брезентом.

Как установили прибывшие на место правоохранители, служебное авто с такими номерами в автопарке ведомства не числится. Они также выяснили, что прибывший на автомобиле Ford водитель, оставив авто, пересел на Mercedes Gelendwagen и уехал.

По информации полицейских, к инциденту причастны Эдуард Биль, его брат Артур и их приятель Иван Сальник.

Артур Биль сообщил полиции, что 3 января брат попросил его приехать на парковку, там он увидел машину с наклейками ДПС, на которой также были установлены проблесковые маячки. Блогер сказал, что этот автомобиль нужно будет снять для очередного ролика, сценарий для которого не сообщил. Со слов Артура, он осмотрел машину и ушел домой.

Сам Эдвард и его приятель Иван Сальник отказались от дачи показаний. В ходе проверки стражи порядка установили, что за рулем находился Сальник, в отношении него были составлены административные протоколы.

Эдвард Бил обрел популярность благодаря пранковым видео на канале в Youtube и на странице в Instagram. За год он преодолел отметку в 1 млн подписчиков.

В марте Бил пообщался с телеведущей Ксенией Собчак.