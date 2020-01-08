Эксперт заявил об угрозе военного конфликта Грузии с Ираном

Если Грузия как единственный стратегический союзник США в регионе будет открыто помогать Америке в случае войны с Ираном, то Тбилиси не следует ждать от Тегерана «церемоний», заявил эксперт функционирующей под эгидой НАТО международной рабочей группы по борьбе с террором Вахтанг Маисая, слова которого приводит корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Если начнутся военные операции между США и Ираном, то, естественно, американцам понадобятся в нашем регионе определенные территории, хотя бы для проведения разведывательных операций. А Грузия – единственный стратегический союзник США здесь», - отметил он.

По его словам, Азербайджан не даст американцам права действовать против соседа этой страны – Ирана, а Турция уже сделала антиамериканские заявления в связи с последними событиями.

«Если Грузия даст согласие США, то окажется непрсредственно в зоне боевых операций, - сказал Вахтанг Маисая. – И тогда иранцы не будут с нами церемониться. Дело дойдет до серьезного военного конфликта».

Ранее грузинский эксперт по вопросам внешней политики Зураб Батиашвили предсказал Грузии гуманитарную катастрофу в случае большой войны США с Ираном из-за того, что в страну могут массово хлынуть иранские беженцы, а среди них могут оказаться и радикалы.