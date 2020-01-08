На месте крушения украинского самолета нашли записку с просьбой к Аллаху

На месте авиакатастрофы в Тегеране, в результате которой погибли 177 человек, нашли записку одного из пассажиров из Канады. В ней студент просит Аллаха помочь с экзаменом.

По предварительной информации, часть погибших – канадские студенты, которые возвращались на учебу после каникул. Этот рейс учащиеся могли выбрать из-за низкой цены, пишет «Комсомольская правда». Фото записки опубликовано в Twitter.

Напомним, в Тегеране разбился украинский авиалайнер Boeing 737. Позже появилось видео падения воздушного судна. Погибли 177 человек – 168 пассажиров и девять членов экипажа (по другим данным, число жертв - 176). Как заявили в Иране, причиной авиакатастрофы стало возгорание двигателя. В МИД Украины заявили о гибели 82 иранцев, 63 граждан Канады, 11 – Украины (9 членов экипажа), 10 – Швеции, 4 – Афганистана, по 3 – ФРГ и Великобритании.