Президент Ирана пообещал «отрезать США ноги»

Убийство генерала Касема Сулеймани схоже с потерей руки, заявил президент Ирана Хасан Рухани, пообещав в ответ «отрезать ноги» США.

«Вы в случае с генералом Сулеймани отрезали руку. Мы же – отрежем вам ноги в нашем регионе», – сказал Рухани, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на иранские СМИ.

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал ракетные удары по американским базам «законной самообороной», сообщило агентство Reuters со ссылкой на иранское государственное телевидение.

«Наши действия были законной самообороной, и США должны избегать их оценки, основанной на иллюзиях», – сказал он, передает ТАСС.

Командующий иранским спецподразделением «Кудс» Касем Сулеймани был убит 3 января в Ираке в результате спецоперации США.

В среду ночью Иран нанес удары по авиабазе США Айн аль-Асад на западе Ирака, а также по американскому военному объекту в Иракском Курдистане, недалеко от аэропорта Эрбиль. Ответственность за атаку признал иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР).