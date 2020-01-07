Украинцам усложнят въезд в ЕС

С 2021 года украинские граждане для поездки в Европейский союз должны будут пройти платную авторизацию в единой европейской системе контроля въезжающих. Новые правила предусматривает закон, принятый в Европейском парламенте с целью усиления контроля на европейских границах.

В 2021 года в ЕС будет запущена система под названием ETIAS (Европейская система авторизации и информации о путешествии), сообщает украинское издание «Обозреватель»

«Авторизация в онлайн-системе будет необходима только для тех стран, которые освобождены от визовых требований для въезда в ЕС, включая Украину, Великобританию и Канаду», – говорится в сообщении.

С 2021 года украинцы, которые планируют посетить страны ЕС, за 96 часов до поездки должны заполнить онлайн-анкету в системе ETIAS. Для этого необходимо предоставить личные данные, информацию о документе для путешествия, а также ответить на некоторые вопросы, в частности, о состоянии здоровья, предыдущих поездках в страны ЕС, об отказах в выдаче визы и депортации, о совершении поездок в страны повышенного террористического риска. Стоимость обработки заявки составит 7 евро. Разрешение на посещение Шенгенской зоны действительно на протяжении трех лет.

В октябре сообщалось, что Брюссель разработал технологию выявления среди обладателей российских паспортов жителей ДНР и ЛНР. Им будут отказывать в выдаче шенгенских виз.