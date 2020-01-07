В Петербурге ищут пропавшую вместе с ребенком няню

Сотрудники полиции Петербурга разыскивают женщину, которая ухаживала за чужим малолетним ребенком, а затем пропала вместе с ним. По данным управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, она уже несколько дней не выходит на связь.

«На розыск гражданки и малолетнего ребенка ориентированы наружные наряды полиции», – заявили в ведомстве, передает ТАСС.

Сообщение о том, что из квартиры на улице Кустодиева несколько суток назад ушла женщина вместе с малолетней дочкой хозяйки дома, поступило в отдел полиции в Выборгском районе Петербурга в понедельник вечером.

По словам матери ребенка, за девочкой 2014 года рождения ухаживала ее знакомая, но она пропала еще 3 января. Женщина сообщила, что не обратила на это внимание в связи с длительным пребыванием в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее в Москве женщина забрала чужого ребенка в новогоднюю ночь.