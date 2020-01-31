В Забайкалье рассказали подробности госпитализации зараженного коронавирусом

Гражданин Китая, у которого подтвердилось заражение новым коронавирусом, был госпитализирован сразу при пересечении границы, сообщили правительстве Забайкальского края.

«Этот гражданин КНР был госпитализирован сразу при пересечении границы России и КНР. Учитывая неблагоприятную эпидемиологическую обстановку в Китае и продолжительное время его нахождения в провинции Внутренняя Монголия (КНР) и других провинциях Китая, где были зарегистрированы случаи коронавируса, специалистами управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю был произведен забор анализов, а мужчина сразу помещен в специальную боксированную палату», – сказано в сообщении правительства края.

Там отмечено, что его состояние оценивается как удовлетворительное.

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Ранее два первых случая заболевания коронавирусом были выявлены в Забайкальском крае и Тюменской области, оба заболевших – граждане Китая. Их поместили в отделения инфекционных стационаров, а тех, кто контактировал с ними, госпитализировали.

В школах Забайкалья были отменены занятия.

Напомним, число заразившихся в Китае превысило 9 тыс. человек, число умерших достигло 213.

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