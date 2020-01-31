В Кремле ответили на обвинения Эрдогана по Сирии

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31 января, пятница  |  Последнее обновление — 14:15  |  vz.ru
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России пророчат испытание низкими ценами на нефть и газ

Россия справится с низкими ценами на нефть и газФото: Дмитрий Рогулин/ТАСС
Согласно прогнозам, цены на нефть и газ в 2020 году ожидает падение. По самым негативным сценариям, они могут снизиться до рекордных минимумов. Однако вероятность такого развития событий не слишком высока. К тому же есть факторы, благодаря которым Россия сможет заработать на экспорте нефти и газа даже при падении цен на углеводороды. Подробности...
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Петр Толстой: Большинство в ПАСЕ – на стороне России

Россия умеет убеждать коллег из ПАСЕ, считает Петр Толстой Фото: Доминик Бутен/РИА Новости
«Мы никому ничего не доказываем. Мы просто говорим то, что считаем нужным, и то, что является фактами, которых в Европе не знают. Убеждать коллег мы умеем», – заявил в интервью газете ВЗГЛЯД вице-спикер Парламентской ассамблеи Совета Европы, заместитель председателя Госдумы РФ Петр Толстой, комментируя полноценный возврат России к работе в крупнейшем политическом объединении континента.  Подробности...
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Оправдание сестер Хачатурян будет иметь последствия

Убившим отца сестрам Хачатурян грозит от восьми лет тюрьмы до пожизненного заключенияФото: Евгения Новоженина/РИА Новости
Как следует из заявления адвокатов Марии, Крестины и Ангелины Хачатурян, которых обвиняли в убийстве отца-садиста, Генпрокуратура обязала СК квалифицировать произошедшее как «необходимую оборону». Это новость произвела эффект информационной бомбы и вызвала горячий отклик в социальных сетях. Какие последствия будет иметь это громкое дело, заканчивающееся столь неожиданным для многих образом? Подробности...
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«Россия и Британия станут вредными соседками Евросоюза»

«Наше время пришло», – пишет The Sun по случаю независимости Британии от ЕС Фото: SIMON DAWSON/Reuters
«Мы будем стрелять из стартового пистолета, отмечая начало новой эры – рождение новой Британии, установление наших собственных законов, контроля границ и независимой торговли со всем миром», – пишет издание The Sun навстречу первому дню независимости Британии от Евросоюза. Однако есть и те, кто предвещает британской экономике крах из-за разрыва с ЕС.  Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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Все это Russia, и все мы Russians

Герман Садулаев, писатель, публицист
То, чего так боялись узкие националисты, уже произошло. Общность, которую, брызжа ядовитой слюной, нацики называют «расеянами», «многонационалами», объективно существует не только как большинство населения Российского государства, но и как российский народ. Подробности...
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Историческая бессмысленность русской интеллигенции

Алексей Алешковский, сценарист
Любое государство строится на объединяющем мифе, который задолго до изобретения газет стал не только коллективным пропагандистом и коллективным агитатором, но также и коллективным организатором. Но есть мифы объединяющие, и есть мифы разделяющие. Подробности...
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Рыцари дорог и герои асфальта стали меньшинством

Дмитрий Грунюшкин, писатель
Есть теория, что количество интеллекта в обществе ограничено. И при повышении общего числа носителей интеллекта он просто размазывается по этому числу более тонким слоем. Не хотелось бы в это верить. Но симптомы неутешительные. Подробности...
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      Путин открыл в Израиле памятник героям блокадного Ленинграда

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              В Кремле ответили на обвинения Эрдогана по Сирии

                 31 января 2020, 13:29
              Фото: Михаил Метцель/ТАСС
              Текст: Алина Назарова

              Версия для печати  •
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              В Кремле отвергают обвинения президента Турции Тайипа Эрдогана в невыполнении Москвой сочинских договоренностей по Сирии, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

              «В данном случае мы не согласны. Россия полностью выполняет все обязательства по сочинским договоренностям в отношении Идлибской зоны», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

              В то же время он подтвердил, что ситуация в Идлибе «оставляет желать лучшего».

              «К сожалению, до сих пор этот район остается местом сосредоточения большого количества террористов, которые постоянно осуществляют наступательные, агрессивные действия в отношении вооруженных сил Сирийской Арабской Республики, а также российской базы в Хмеймиме. Это вызывает нашу глубочайшую озабоченность», – добавил Песков.

              Ранее в пятницу Эрдоган вновь заявил о готовности Анкары предотвратить нападения в зоне деэскалации в сирийском Идлибе, по версии которой в результате атак армии Сирии гибнут мирные жители.

              «Если в Идлибе не нормализуется, то мы перейдем к действиям. Мы искренне хотим добиться стабильности в Сирии. Политический процесс должен быть реализован быстро и справедливо. Мы не будем стесняться делать для этого все, что потребуется, в том числе применять военную силу», – сказал Эрдоган, передает ТАСС.

              29 января Эрдоган заявил, что Россия якобы перестала выполнять свои согласованные в Астане и Сочи обязательства по урегулированию ситуации в сирийском Идлибе. В российском МИД отвергли эти обвинения. 


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