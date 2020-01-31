Онищенко объяснил, что означает введенный ВОЗ международный режим ЧС

Объявленная ВОЗ чрезвычайная ситуация никак не скажется на России, так как она уже давно приняла все меры по недопущению завоза нового коронавируса в страну, рассказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила международный режим чрезвычайной ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. Объясняется, что такое решение было принято для того, чтобы привлечь внимание к проблеме государств со слабыми системами здравоохранения.

«Для нас данное положение ничего не значит. Мы как мероприятия проводили, так и будем проводить. Вообще оно введено для того, чтобы предупредить все страны мира, что сегодня опасность выноса и завоза инфекции в страну реальна. То есть все должны начать мероприятия, кто их еще не начал. А мы-то начали заранее, потому что у нас все-таки около двух тысяч километров общей границы с Китаем», – говорит Онищенко.

Эксперт объясняет, что этим «сигналом» ВОЗ обязала Китай усилить принятые меры и предупредила все страны мира об обязательной отчетности в случае появления инфицированного, а также принудила к выполнению всех требований международных медико-санитарных правил (ММСП).

«Несмотря на то, что мы начали проводить меры практически с первого дня, ВОЗ настаивает, что нужно как можно меньше принимать мер, которые препятствуют свободному передвижению людей, товаров, услуг и груза. Это принципиальный подход ММСП: «Да, пожалуйста, стойте на границе, выявляйте, но не запрещайте». Но мы в данном случае, исходя из национального законодательства и той реальности, которая сегодня есть – идем дальше, и это право у нас есть», – добавил Онищенко.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала о первых транспортных ограничениях, введенных в России в связи с активным распространением коронавирусной инфекции.

В Федеральном медико-биологическом агентстве поручили создать штаб для защиты от китайского коронавируса.