Средняя ставка по ипотеке в России снизилась до минимума за всю историю

В декабре прошлого года средневзвешенная ставка по ипотечным жилищным кредитам (ИЖК) в рублях в России достигла минимального за всю историю значения – 9%, сообщил Банк России.

Так, ставка по ипотеке росла с 9,41% в сентябре 2018 года до 10,55% в апреле 2019 года. В мае прошлого года она снизилась до уровня в 10,53%, в июне – до 10,29%, в июле ставка снизилась до 10,24%, а в августе – опустилась ниже 10% впервые с января и составила 9,9%. В сентябре ставка оказалась 9,68%, в октябре – снизилась до минимального за два года значения в 9,4%, а в ноябре составила 9,19%, сообщает РИА «Новости».

Также отмечается возросшая популярность ипотечного кредита. В декабре четверть объема кредитования физлиц приходилась на ИЖК. «Всего за месяц было предоставлено более 145 тыс. ипотечных кредитов на сумму 345,1 млрд рублей, что на четверть превысило соответствующие показатели ноября 2019 года», – говорится в сообщении банка.

При этом совокупная задолженность по ИЖК в рублях и иностранной валюте (с учетом приобретенных кредитными организациями прав требования) по состоянию на 1 января 2020 года составила 7,7 трлн рублей, увеличившись на 1.1 трлн по сравнению с началом прошлого года.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что необходимо дальше работать над снижением ставки по ипотеке.

В декабре глава Центробанка Эльвира Набиуллина отметила перспективу снижения ставок по ипотеке до 7-8%.