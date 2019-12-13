Глава ЦБ спрогнозировала снижение ставок по ипотеке

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина отметила перспективу снижения ставок по ипотеке до 7-8%, при том, что сейчас они находятся на исторически низком уровне.

«Что касается темпов развития ипотеки, они действительно высокие, высокими будут оставаться, на наш взгляд. Потенциал роста ипотеки есть. Последние данные по ставке по ипотеке – 9,4%. Если говорить формально – это исторически низкий уровень. Это данные ноября, в декабре, думаем, ставка будет еще ниже, и видим потенциал снижения ставки до 7-8%», – приводит слова Набиуллиной «Интерфакс».

В 2020 году, по прогнозам главы ЦБ, ипотека будет расти достаточно высокими темпами. «Наша оценка – мы ее пока не пересматривали на следующий год – около 20% (роста ипотеки, – прим. ВЗГЛЯД). Сейчас темпы роста 17%», – сказала Набиуллина.

Она добавила, что для ЦБ очень важно «сохранение высокого качества ипотечных кредитов, поэтому мы с рынком обсуждаем и введение, в том числе, показателя долговой нагрузки» при выдаче таких займов.

В ноябре российские банки начали массово готовиться к снижению ставок по ипотеке.