СМИ заявили о связи российских миллиардеров с принцем Гарри и Меган Маркл

СМИ нашли человека, который может являться посредником между четой герцогов Сассекских и, предположительно, российским олигархом, якобы владеющим роскошной виллой в Канаде, где живут Гарри и Меган после отъезда из Великобритании.

Вилла в Канаде, на которой живут герцоги Сассекские, носит название «Тысяча цветов» и находится на побережье острова Ванкувер в регионе Британской Колумбии.

Газета Daily Mail попыталась выяснить, кто является владельцем особняка. Пока его имя неизвестно, однако, как предполагает издание, вскоре его личность может быть раскрыта, так как Британская Колумбия намерена принять закон, касающийся владельцев престижной недвижимости, приводит ИноСМИ статью французского издания Gala.

Однако издание разыскало еще одного человека – юриста по недвижимости Алистера Таллока. СМИ сообщают, что он является посредником между герцогом и герцогиней Сассекскими и владельцем виллы «Тысяча цветов». По данным Daily Mail, Таллок работает со многими знаменитостями, в том числе среди его клиентов есть российские олигархи, работающие в разных сферах. К ним, как пишет издание, относятся миллиардер, вложивший деньги в Facebook, технологические магнаты, а также два бывших министра, чья политическая карьера связана с Владимиром Путиным.

СМИ заключают, что Туллок находится «под каблуком российских олигархов» и имеет связи с Россией посредством связей с состоятельными клиентами. Также он якобы является членом совета директоров британского благотворительного фонда Oxford Russia Fund, предоставляющего стипендии студентам, изучающим гуманитарные науки в двадцати российских вузах. Daily Mail пишет, что Туллок может общаться на досуге с другими членами совета директоров, такими как бывший вице-премьер России Борис Салтыков.

Напомним, герцог и герцогиня Сассекские решили сложить с себя полномочия старших членов королевской семьи, стать финансово независимыми и проводить равное количество времени в Великобритании и в Северной Америке. СМИ утверждали, что решение было принято в том числе из-за расизма, который процветает в Великобритании.

Позже принц Гарри покинул Британию и отправился в Канаду к супруге Меган Маркл и восьмимесячному сыну Арчи.

Газета ВЗГЛЯД подробно сообщала о ситуации в королевской семье.