Принц Гарри уехал из Великобритании к супруге в Канаду

Британский принц Гарри после отказа от исполнения церемониальных обязанностей покинул Великобританию и отправился в Канаду к супруге Меган Маркл и восьмимесячному сыну Арчи, сообщает The Sun.

Издание отмечает, что принц Гарри сел на вечерний рейс в Канаду после того, как принял участие в Британско-африканском инвестиционном саммите в Лондоне, где встретился с премьер-министром Соединенного Королевства Борисом Джонсоном, передает ТАСС.

Напомним, герцог и герцогиня Сассекские решили сложить с себя полномочия старших членов королевской семьи, стать финансово независимыми и проводить равное количество времени в Великобритании и в Северной Америке. СМИ утверждали, что решение было принято в том числе из-за расизма, который процветает в Великобритании.

Газета ВЗГЛЯД подробно сообщала о ситуации в королевской семье.

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