Житель Брянска незаконно продал нефтепродуктов на 780 млн рублей

Уголовное дело возбуждено в отношении жителя Брянска, который организовал незаконную оптово-розничную продажу нефтепродуктов в Брянской области, доход от противоправной деятельности составил около 780 млн рублей, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

«Предварительно установлено, что 28-летний житель города Брянска организовал оптово-розничную продажу нефтепродуктов на территории Брянской области без соответствующих лицензионно-разрешительных документов. По имеющейся информации, в период с 2017 по 2019 годы в результате противоправной деятельности был получен незаконный доход в размере около 780 млн рублей», – передает ТАСС слова Волк.

Она добавила, что в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 2. ст. 171 УК РФ («Незаконное предпринимательство, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере»).

«В ходе обысков по месту жительства фигуранта обнаружены и изъяты 12 млн рублей, а также предметы и документы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела», – добавила она.