Эрдоган осудил «сделку века» Трампа

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что «сделка века», предложенная американским лидером Дональдом Трампом, является «легализацией аннексии» палестинских земель Израилем.

«Иерусалим не будет отдан Израилю. Этот план не принесет мир, это усилия сделать все так, что дело закончено. План по передаче Иерусалима Израилю ни в коем случае неприемлем. Это план сводит на нет все права палестинцев и легализует израильскую оккупацию», – передает слова Эрдогана РИА «Новости».

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о «сделке веке», которую Трамп презентовал во вторник. По его плану, Израиль и Палестина должны быть разделены на два государства. Вторая презентация плана пройдет в Москве, где израильский премьер Биньямин Нетаньяху лично расскажет о нем президенту Владимиру Путину.

Президент Палестины Махмуд Аббас уже отверг предложенную сделку, однако посол США в Израиле Дэвид Фридман считает, что мнение Палестины не имеет значения в краткосрочной перспективе.