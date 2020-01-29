Первый случай заболевания новым коронавирусом зарегистрирован в Объединенных Арабских Эмиратах, говорится в сообщении министерства здравоохранения страны.

«Первый случай заболевания коронавирусом зарегистрирован в ОАЭ. Состояние здоровья заболевшего стабильное, больной человек находится под медицинским наблюдением», – передает РИА «Новости» сообщение минздрава ОАЭ. В министерстве не уточнили, где и у кого обнаружен коронавирус.

В среду государственный комитет по вопросам здравоохранения Китая сообщил, что жертвами коронавируса 2019-nCoV стали 132 человека.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, откуда берутся смертельные вирусы и что известно о 2019-nCoV.

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