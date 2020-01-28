Немецким военным на учениях пришлось использовать машины вместо БМП

Из-за нехватки бронетехники немецкие солдаты на учениях вынуждены были использовать автомобили, притворяясь, что отрабатывают маневры на БМП, сообщает Bild.

«Другие транспортные средства используются для тренировки посадки и высадки», – цитирует Daily Mail сообщение министерства обороны Германии.

Это связано с тем, что в ФРГ не хватает БМП производства Puma, на которых тренируются военные. Только 20% этих боевых машин находятся в рабочем состоянии. При этом расходы на их приобретение и модернизацию увеличились вдвое.

Puma должны были заменить устаревшие бронемашины Marder.

В Германии ранее неоднократно критиковали состояние армии и флота, в частности, жаловались на нехватку самолетов для подготовки военных летчиков и говорили о дефиците боеспособных танков.

Газета Die Welt писала, что вооруженным силам Германии не хватает предметов первой необходимости и оснащенность бундесвера в целом плачевна.