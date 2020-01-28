Эксперт оценил победу России в многолетнем споре за бренд водки «Столичная»

Выигранный спор за права на водочный бренд «Столичная» доказывает, что Россия «по наследству» от СССР может претендовать и на другие товарные знаки, заявил газете ВЗГЛЯД юрист по защите интеллектуальной собственности Сергей Гаврюшкин.

Ранее после многолетних лет тяжб Верховный суд Нидерландов признал водочный бренд «Столичная» российским, а не частным. В 1997 году, наряду с другими известными советскими марками, «Столичную» выкупил бизнесмен Юрий Шефлер, Россия же через специально созданную компанию «Союзплодоимпорт» пыталась заявить свои права на эту водку как доставшиеся по наследству от СССР.

«Такой процесс можно считать прецедентом, потому что это одно из первых таких решений, где признаются иностранными судами исключительные права за российскими организациями или государственными объединениями. Более того, это логично и разумно, потому что бренд зародился в СССР. Как мне кажется, это своего рода наша международная победа в области интеллектуальной собственности», – говорит Гаврюшкин.

При этом юрист отмечает, что согласно общему международному праву Россия является государством-продолжателем, поэтому сохранила территориальные и имущественные права РСФСР. Таким образом Россия может претендовать и на другие товарные знаки, которые когда-то зародились в СССР, что подтверждает и это решение суда.

Ранее права России на водку товарных марок Stolichnaya и Moskovskaya подтвердил суд Австрии.