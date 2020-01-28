Счетная палата заявила о рисках для финансовой системы России

Развитие финансового рынка России не соответствует масштабам экономики страны, а самому финансовому сектору присущи значительные риски, следует из отчета Счетной палаты, проанализировавшей развитие российского финансового рынка в 2016-2018 годах.

В Индексе глобальной конкурентоспособности (ИГК) Всемирного экономического форума Россия в последние два года занимала общее 43-е место из 141. Однако по развитию финансового рынка она находилась лишь на 95-м месте, по устойчивости банковского сектора – на 115-м, а по устойчивости финансовой системы в целом – лишь на 120-м месте, передает РИА «Новости».

Как отмечается в отчете, такая ситуация указывает на значительные риски для российского финансового рынка, которые видят международные эксперты. Низкие позиции России по показателям развития финансового рынка указывают на несопоставимость финансового рынка не только с масштабом экономики, но и с потребностями в инвестициях, говорится в докладе.

Наиболее сложная ситуация, по мнению аудиторов, сложилась в банковском секторе, где в 2016-2018 годах величина активов и собственных средств кредитных организаций в реальном выражении возросла несущественно, при этом их количество уменьшилось в полтора раза, а степень концентрации на рынке выросла. Кредитование банками нефинансового сектора за указанный в докладе период значительно сократилось в реальном выражении, а в номинальном выражении его прирост составил лишь 70,9 млрд рублей, в то время как объем займов, выданных физическим лицам, вырос на 4,2 трлн рублей.

Такая ситуация, по мнению составителей отчета, указывает на неблагоприятные условия кредитования реального сектора экономики. Кроме того, показатели банковского сектора свидетельствуют о проблемах в его развитии, низком уровне кредитования экономики и наличии значительных резервов для ускорения экономического роста, говорится в документе.