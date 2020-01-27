В Гонконге заявили о десятках тысяч заболевших коронавирусом в Ухане

Эксперты медицинского факультета Университета Гонконга сообщили, что только городе Ухань может насчитываться более 40 тыс. зараженных новым коронавирусом.

«По состоянию на субботу около 44 тыс. человек в Ухане могут, вероятно, считаться зараженными новым вирусом», – сказано в сообщении медицинского факультета, передает «Интерфакс».

Отмечается, что медики использовали специальную математическую модель расчета темпов распространения вируса. При этом в полученное число вошли и те, у кого симптомы вируса еще не проявились, так как пока идет инкубационный период.

По последним данным, от пневмонии, вызванной новым коронавирусом, скончался 81 человек, заразились – более 2 тыс. 800. Власти КНР объявили о переходе эпидемии в более сложную стадию. Эпидемия охватила почти всю страну, в том числе приграничные с Россией районы.

Ранее для отслеживания распространения коронавируса в режиме онлайн был создан сайт.