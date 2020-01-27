В России задержан японский шпион

Японского подданного задержали в России за попытку получения секретных материалов о российском военном потенциале, заявили в МИДе.

В министерство иностранных дел вызвали посланника посольства Японии в Москве, ему вручили ноту протеста из-за противоправных действий японского подданного, передает РИА «Новости».

Гражданин Японии находился в России по журналисткой визе, он уже выехал на родину, добавили в МИД.