Победитель и финалист кубка «Управляй!» прошли в полуфинал конкурса «Лидеры России»

Дмитрий Федоров и Вячеслав Темняков, 23-летние победитель и финалист кубка «Управляй!» платформы «Россия – страна возможностей» и участники программы «Наставничество» клуба Лидеров России «Эльбрус», вышли в полуфинал конкурса «Лидеры России» в Екатеринбурге.

Всего в полуфинал в Уральском федеральном округе в 2020 году прошло 262 конкурсанта. Финалисты конкурса будут названы в воскресенье, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Полуфиналист конкурса «Лидеры России» Вячеслав Темняков из Екатеринбурга – выпускник филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России РАНХиГС, помощник председателя совета директоров группы компаний «Инферум» и финалист кубка «Управляй!». Когда он работал директором по маркетингу в ремонтно-строительной компании, за девять месяцев ему удалость увеличить целевой трафик клиентов в два с половиной раза, что дало компании возможность преодолеть внутренний финансовый кризис и «удержаться на плаву». По результатам достижений, Вячеслав был назначен на должность коммерческого директора.

В настоящее время Дмитрий работает помощником руководителя группы компаний «Инферум». По итогам работы и внесенных предложений в развитие фирмы, получил назначение на должность заместителя коммерческого директора. В работе Вячеслав придерживается вектора: «Все в твоих руках, поэтому нельзя опускать возможности».

«Мне приятно принимать участие в проектах платформы «Россия – страна возможностей», таких как кубок «Управляй!» и «Лидеры России». Эти проекты выявляют, с одной стороны, одинаковые управленческие компетенции, с другой – совершенно противоположные. Я также участвовал в октябре 2019 года в подготовке Наблюдательном совета платформы в Сочи. Мне нравится платформа и идеи, которые она реализует, это реальная возможность социальных лифтов», – отметил Темняков.

По его словам, благодаря проектам АНО «Россия – страна возможностей» общество растет и развивается. «Здорово быть частью этих проектов. Данные управленческие конкурсы бросают вызов интеллекту управленцев. С 19 лет я работаю в должности коммерческого директора, сейчас мне 23 года, и я являюсь административным директором. Конкурс «Лидеры России» – для меня это новый вызов для того, чтобы посоревноваться с сами собой и другими, узнать, чего я достоин и что могу, на каком уровне сейчас нахожусь», – добавил он.

Вячеслав является участником программы «Наставничество», которую реализует клуб Лидеров России «Эльбрус». Его наставник – директор и бизнес-тренер в консалтинговой компании MOST Consulting, а также старший преподаватель ОмГУ им. Достоевского, победитель конкурса «Лидеры России» 2017-2018 гг., член клуба «Эльбрус» Евгений Лупинос.

Дмитрий Федеров из Челябинска – выпускник Южно-Уральского государственного университета ЮУрГУ, индивидуальный предприниматель, владелец компании по разработке и производству детских развивающих наборов «FDtoys». Работал менеджером по продажам в компании «СКБ Контур». Постоянно обучался и уделял много времени саморазвитию и профессиональному росту. Так он стал лучшим менеджером в филиале через три месяца. Через шесть месяцев Дмитрий прошел корпоративную оценку на руководителя и ему предложили эту должность. Главная установка Дмитрия в жизни «Изменись сам, а потом меняй мир вокруг себя».

«Хочу рассказать про возможности, которые я получил благодаря проектам платформы «Россия – страна возможностей», а именно: конкурсу «Лидеры России» и кубку «Управляй!». Во-первых, это грант 500 тыс. рублей, который я получил после победы в «Управляй!» и благодаря которому сейчас обучаюсь в Москве, в Институте бизнеса и делового администрирования РАНХиГС. Помимо этого, мы, победители «Управляй!» объединились и стали уже друзьями, получили возможность более эффективного и быстрого обучения, поднятия своих профессиональных компетенций», – отметил Федоров.

«Конкурс «Лидеры России» – следующий уровень. Нужно много времени уделять интеллектуальному развитию, также здесь на полуфинале проверяются социальные компетенции. Все тесты – это очень глубокий анализ твоего уровня относительно рынка, других таких же представителей, как и ты. Больше всего нравится, что в проектах АНО «Россия – страна возможностей» критериями отбора конкурсантов являются эффективность и твои компетенции, а не возраст и связи. Я являюсь одним из наиболее молодых участников, но, тем не менее, могу на одном уровне конкурировать с другими», – добавил он.

Дмитрий также является участником программы «Наставничество», которую реализует клуб Лидеров России «Эльбрус». Благодаря работе Дмитрия с наставниками (директором филиала ПАО «Ростелеком», победителем конкурса «Лидеры России» 2017-2018 гг., членом клуба «Эльбрус» Сергеем Мордасовым и IT экспертом, победителем конкурса «Лидеры России» 2017-2018 гг., членом клуба «Эльбрус» Виктором Орловским) наставляемому удалось открыть свой бизнес.

В субботу, 25 января, в Екатеринбурге и Новосибирске открылись региональные полуфиналы конкурса «Лидеры России» – флагманского проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей».