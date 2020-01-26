В Петербурге задержали четырех мужчин из каршерингового авто с трупом в багажнике

Сотрудники полиции в Санкт-Петербурге задержали четверых мужчин, передвигавшихся на каршеринговом автомобиле, в багажнике которого находился завернутый в пакет труп, пишут СМИ. По их информации, о машине с трупом стало известно благодаря заявлению очевидца.

Как сообщил «Комсомольской правде» петербургский адвокат Юрий Баринов, свидетель, который не хочет раскрывать свою личность, увидел, как четверо неизвестных мужчин вынесли окровавленное тело человека, погрузили в машину, после чего скрылись.

После заявления от очевидца сотрудники полиции задержали четверых мужчин. В настоящее время проводится проверка.

Как пишет «Фонтанка», это был автомобиль Renault бело-желто-оранжевого цвета. Свидетель запомнил номер машины.