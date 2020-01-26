Режиссер Коляда ответил на слова Познера об «уродливости» России

Телеведущий и журналист Владимир Познер плохо знаком с промышленными городами на Урале, чтобы судить об их уродливости, заявил уральский драматург и режиссер Николай Коляда.

«Познеру виднее из Москвы. Он, по-моему, только в Париж и в Нью-Йорк ездит. Был ли он в Челябинске, Перми или Екатеринбурге? Разве только в «Ельцин Центре», – передает слова Коляды Ura.ru.

Он добавил, что в каждом городе есть проблемы с экологией, в том числе в Москве. При этом Коляда выразил мнение, что города нужно оценивать не по фабрикам, а по людям, которые на Урале «замечательные».

«Мне здесь (в Москве) трудно, я хочу домой. Я знаю, что прилечу в Кольцово, вдохну наш воздух, пусть он будет хоть какой поганый и отвратный, и мне станет лучше», – добавил Коляда.

Телеведущий Владимир Познер ранее заявил, что в России «много уродливого» – в частности, в промышленных городах на Урале.