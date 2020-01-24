Познер увидел «много уродливого» в России

Телеведущий Владимир Познер объяснил, почему не станет снимать фильм о России. По его словам, с одной стороны у нашей страны красивая, но «очень однообразная» природа, а с другой – в России, по его мнению, «много уродливого».

«Это гигантская, громадная страна, и делать фильм о России – я не знаю, сколько времени на это уйдет. (...) А как Россия смотрится… Вы знаете, с одной стороны, если говорить о природе, то все понятно – очень красиво, хотя иногда очень однообразно, потому что расстояния такие, что просто без конца это тянется, тянется и тянется, такого в Европе быть не может, она же маленькая по сравнению с Россией, но все равно прекрасная, необыкновенно красивая», – приводятся его слова на сайте «Познер Online».

«Много уродливого. Есть города, промышленные, например, на Урале, это ужасно, я не знаю, как люди там живут. Очень тяжелое экологическое состояние. А есть прекрасные, например, Екатеринбург», – отметил Познер, добавив, что и в этом городе, «когда ветер не туда подует, то просто нельзя выходить из дома».

«Россия менее устроена, менее обустроена, конечно, она очень большая, конечно, это очень трудно, но с другой стороны – она очень богатая, и можно было бы, на мой взгляд, многое сделать, чтобы жизнь была удобнее, чтобы уютнее было жить. В этом смысле, пожалуй, Россия проигрывает европейским странам», – заключил телеведущий.

Ранее Познер заявил, что хотел бы, чтобы Россия стала больше похожа на европейские страны, чем на Соединенные Штаты.

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