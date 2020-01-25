Губернатор Забайкалья зачитал рэп для студентов

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов поздравил молодежь с Днем студента, записав клип. Глава региона сам сочинил слова, а видеоролик распространила его пресс-служба.

Видео опубликовано в Facebook пресс-службы губернатора. «С Днем студента! Глава Забайкалья оригинально поздравил студентов региона. Пожалуй, как никто за всю историю края, а, может, и России!» – говорится в сообщении.

На кадрах глава региона сидит в кресле в своем кабинете, разговаривает по телефону, затем оборачивается и начинает читать рэп:

«Всю сегодня поздравляю Забайкалья молодежь.

Сыплю в этот день студентам комплиментов полный ковш –

Умным и активным, добрым и спортивным,

Ярким и счастливым ребятам перспективным».

Слова Осипова приводит радиостанция «Говорит Москва».

25 января в России отмечают Татьянин день. Святая Татьяна считается покровительницей студентов.