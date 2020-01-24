На странице Всероссийской переписи населения объяснили отказ модератора считать русских этносом

Официальный паблик «Всероссийской переписи населения» в соцсети «ВКонтакте» объяснил слова модераторов сообщества о том, что русские не являются этносом, а представляют собой «языковую семью».

Подписчиков сообщества «Всероссийская перепись населения» возмутил ответ одного из модераторов. Один из пользователей под постом спросил у сообщества «Что по русским?», по всей видимости, подразумевая статистические данные по переписи.

«Илья, русские (славяне) – не этнос, а языковая семья, одна из крупнейших в Европе», – ответил модератор. В ответ на это автор вопроса возмутился и заявил, что такой комментарий он считает оскорбительным, разжигающим межнациональную рознь.

На данный момент этот диалог удален, однако он сохранился на скриншотах, которые пользователи публикуют под постами паблика.

«На вопрос пользователя модератор страницы ответил, что «русские не этнос, а языковая группа», подразумевая, что русские не относятся к малочисленным этносам (по данным переписи 2010 года, более 80% населения РФ – русские), что, конечно, вне контекста поста может быть неверно трактовано. Мы приносим свои извинения за это досадное недоразумение, обратим внимание SMM-специалиста на этот случай и внесем соответствующие изменения в его должностную инструкцию», – такой ответ публикует сообщество пользователям.

Ряд пользователей призвали администрацию паблика принести извинения.

Вместе с тем нашлись и те, кто поддержал модератора сообщества, допустившего ошибку.

«Похоже, что националисты устроили организованный набег на группу. Ошибка была, но на нее достаточно указать, исправление сделано, все остальные требования выдают уязвленное националистическое самолюбие. Думаю, что службам надо обратить внимание на этих людей и их организованную информационную атаку», – написал Роман Шаховский.

Русские – это восточнославянский этнос, самый многочисленный и государствообразующий народ России, самый многочисленный европейский народ. Славяне – это крупнейшая в Европе этноязыковая общность. Славянские языки составляют языковую группу, которая входит в индоевропейскую языковую семью.