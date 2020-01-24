Кремль оценил планы Германии профинансировать госпиталь в Петербурге

Намерение Германии выделить средства на оснащение отделений госпиталя для ветеранов войн в Санкт-Петербурге в рамках гуманитарного жеста в отношении ныне здравствующих блокадников заслуживает высокой оценки, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Это можно только приветствовать, безусловно. Подобные жесты также заслуживают высокой оценки, особенно в год 75-летия Победы», – приводит его слова ТАСС.

Песков также призвал СМИ не забывать «о той заботе, которая оказывается ветеранам в плане создания инфраструктуры и их поддержки со стороны нашего правительства, нашей страны».

Напомним, правительство ФРГ планирует выделить 1,7 млн евро на оснащение отделений госпиталя для ветеранов войн в Санкт-Петербурге.

В 2016 году Санкт-Петербургский госпиталь отметил 70-летие со дня основания. Лечебно-профилактическое учреждение оснащено современными лечебными технологиями и аппаратурой и укомплектованным высококвалифицированными кадрами. В 32 клинических отделениях госпиталя ежегодно проходят стационарное лечение более 35 тыс. пациентов.