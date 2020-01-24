Массовая драка с применением бит произошла в Омской области

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Поляки намерены вытеснить Россию из Балтийского моря

Не все российские порты находятся в кризисе – грузооборот многих из них растетФото: Игорь Зарембо/РИА Новости
Польские власти радостно потирают руки. Варшава интенсивно развивает свои порты на Балтике, а важнейший морской форпост России в этом регионе – порт Калининграда – переживает упадок. Польша планомерно движется к давней цели – стать главной торговой державой Балтийского моря. Палки в колеса Калининграду ставят не только Литва, но и Белоруссия, и даже некоторые внутрироссийские правила. Подробности...
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Зачем Путин собирает пять великих держав мира

Владимир Путин с Эммануэлем Макроном в Иерусалиме. Справа – Чарльз, принц УэльскийФото: Abir Sultan/REUTERS
Россия предлагает организовать уже в этом году встречу глав государств – постоянных членов Совета Безопасности ООН: кроме России, это США, Китай, Франция и Великобритания. С такой инициативой выступил в Иерусалиме Владимир Путин. Главная интрига даже не в том, удастся ли в принципе провести такой беспрецедентный саммит – а в том, состоится ли он в 75-ю годовщину Победы в Москве. Подробности...
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Выиграть в лотерею помогают особые стратегии поведения

Миллионы людей мечтают обыграть лотерею, но мало у кого это получаетсяФото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Есть ли специальные алгоритмы, которые увеличивают шансы выиграть в лотерею? Использовались ли подобные ухищрения Надеждой Бартош, которая не так давно выиграла в «Русском лото» один миллиард рублей? Математическая теория утверждает, что некоторые подобные закономерности имеются, и особенно они касаются поведения любителей лотерей. Подробности...
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Почему украинские министры жалуются на бедность

Украина не способна прокормить даже своих высших чиновниковФото: РИА Новости
Стон стоит по всем высшим эшелонам украинской власти – чиновники массово жалуются на свои низкие зарплаты. Сколько получают из бюджета высшие госслужащие Украины, насколько их зарплаты сравнимы с доходами европейских и российских чиновников – и какое отношение происходящее имеет к тому, что украинской властью фактически управляет Запад? Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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Глупо жаловаться на патернализм, исповедуя инфантилизм

Алексей Алешковский, сценарист
Любое плюс-минус демократическое государство строится на консенсусе, а не готтентотской морали меньшинства. Правоприменение основано на толковании законов, а толкование (по крайней мере, в идеале) – на здравом смысле. Подробности...

И заспорили славяне, кто из них антисемит

Дмитрий Бабич, политолог, журналист
После церемонии в «Яд Вашеме» нам предстоит долгая борьба за правду. И в этой борьбе ЕС не будет нашим союзником, а скорее, наоборот, противником. В любом случае главную ношу этой борьбы нам придется вынести самим. Подробности...
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На Украине объявили войну книгам и школам

Андрей Манчук, политолог
Эта апартеидная система ставит русский язык на самое последнее место. И открыто унижает русскоязычных граждан, которых фактически лишают возможности обучать детей на их родном языке – несмотря на формальное равенство, гарантированное им основным законом страны. Подробности...
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      Путин открыл в Израиле памятник героям блокадного Ленинграда

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      Новый терминал в стиле конструктивизма открылся в Шереметьево

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              Массовая драка с применением бит произошла в Омской области

              24 января 2020, 11:45

              Текст: Дмитрий Зубарев

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              Шесть жителей села в Омской области пострадали при нападении двух молодых людей с битами, сообщили в региональном УМВД.

              По данным областной полиции, 23 января в дежурную часть Павлоградского района Омской области обратились шесть человек и сообщили, что их избили. С ушибами и переломами их доставили в больницу, один из пострадавших находится в реанимации.

              «Шестерым жителям – мужчинам 41, 48, 49, 52 лет и женщинам 55 и 52 лет – накануне причинили телесные повреждения двое молодых людей, это жители села Логиновка 27 и 29 лет, ранее не имевшие проблем с законом. Им не нравился образ жизни, который вели пострадавшие, телесные повреждения наносились руками и битой по причине личной неприязни», – передает РИА «Новости» сообщение полиции, где добавили, что в качестве вещественных доказательств с места изъяли обломки биты, бензопилу и другие предметы.

              В ведомстве сообщили также, что бензопила при нападении не применялась.

              Напомним, в четверг гособвинение потребовало восемь лет колонии для владельца автозаправки в Омской области по делу о взрыве газового баллона, после которого погибли пять детей.


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