Владельца заправки обвинили в гибели пятерых детей в Омской области

Гособвинение потребовало восемь лет колонии для владельца автозаправки в Омской области по делу о взрыве газового баллона, после которого погибли пять детей, сообщили в региональной прокуратуре.

«В прениях сторон государственный обвинитель предложил назначить владельцу станции наказание в виде восьми лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, его работнику – в виде семи лет лишения свободы в колонии общего режима», – сообщили в надзорном ведомстве, передает РИА «Новости».

Следующее заседание назначено на 28 января, на нем будет заслушана позиция защиты, после чего обвиняемые скажут последнее слово.

На следующем заседании 28 января суд заслушает позицию защиты, после чего обвиняемые выступят с последним словом. Ранее сообщалось, что Скиллер и Сердюков вину не признают.

Напомним, трагедия случилась в январе 2018 года в доме, где жила семья с семью приемными детьми. Согласно версии следствия, утром в день ЧП заправщик в минус 37 градусов на улице наполнил 12-литровый баллон местного жителя с превышением допустимой нормы (11 литров вместо восьми) и не проверил техническое состояние баллона и наличие в нем остатков газа.

Отец семейства занес баллон в кочегарку своего двухэтажного дома. Спустя несколько часов газ в баллоне расширился и взорвался, дом сгорел, погибли пятеро детей, приемная мать получила ожоги 50% поверхности тела.

На владельца заправки, предпринимателя и местного депутата Владимира Скиллера и его работника Евгения Сердюкова возбудили уголовное дело об оказании небезопасных услуг группой лиц.

Отца детей освободили от ответственности после его раскаяния.