СК возбудил дело по факту гибели пятерых приемных детей на пожаре

Возбуждено уголовное дело по факту гибели пятерых приемных детей при пожаре в Омской области, возбуждено дело, сообщили в региональном СК.

Как рассказали в МЧС, пожар произошел в частном доме в селе Седельниково Омской области. Площадь пожара в двухквартирном доме составляла 125 кв. метров. Возгорание удалось локализовать. Вместе с тем очевидец происшествия сообщил, что в доме могут находиться пятеро детей.

«В селе Седельниково Омской области произошло возгорание двухэтажного деревянного частного дома, во время пожара погибли пятеро детей. СК по Омской области по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)», – передает РИА «Новости» сообщение спасателей.



По данным следствия, пожар произошел в доме благополучной семьи с семью приемными детьми. Пятеро детей (сестры 6, 10, 11, 18 лет и их 16-летний брат) погибли. Приемная мать детей была госпитализирована, отец и двое других детей не пострадали.

В данный момент эксперты и криминалисты устанавливают все обстоятельства трагедии.

По предварительным данным, причиной пожара мог стать хлопок газовоздушной смеси. Накануне отец семейства занес в дом заправленный газовый баллон.

Следствию предстоит дать оценку условиям проживания детей и действию родителей и органов опеки и попечительства.

Напомним, в начале декабря 2017 года в результате пожара, произошедшего в частном секторе в Новосибирской области, погибли пятеро детей.