Американские СМИ предупредили о грядущем «антиэлитарном бунте»

Если как можно скорее рабочим не обеспечат экономическое благосостояние и доступ к базовым благам, не будет реформирована система мировой торговли, политические и деловые элиты «может смести антиэлитарный бунт», пишет американский журнал Foreign Policy.

Политическим и деловым элитам, которые раздумывают над мировыми проблемами в швейцарском Давосе, вполне возможно, уже в этом году должны будут разобраться с той неприязнью, которую многие испытывают к текущему мировому порядку, передает ИноТВ содержание публикации.

Автор статьи контстатирует, что в последние месяцы протесты вспыхивают по всему земному шару: от Каталонии и Гонконга, где народ выступает за право на самоопределение, до Алжира, Чили и Эквадора, где люди недовольны социальным неравенством. Кроме того, он отмечает и забастовки экоактивистов, вдохновляемых Гретой Тунберг.

Многие активисты призывают к фундаментальной реформации системы мирового политического и экономического управления. Если собравшиеся в Давосе лидеры не смогут выработать масштабные реформы, популизм, рост антикапиталистических настроений, новые торговые войны и прочие потрясения станут практически неизбежными, уверен автор статьи.

В публикации приводятся результаты исследования уровня народного доверия к институтам власти, проведенное Edelman Trust Barometer в 28 странах. Его результаты свидетельствуют о том, что люди в целом все меньше полагаются на систему мирового порядка. Так, в целом системе доверяют менее 20% мирового населения, в то время как 73% выступают за реформирование нынешней системы глобального капитализма.

Исследователи связывают разочарование людей с растущим неравенством и неуверенностью в экономическом будущем. По их мнению, люди не доверяют институтам власти, потому что чувствуют: все блага процветания достаются узкой прослойке элиты.

Второй драйвер роста уровня недоверия – это увеличивающийся разрыв между разными сегментами общества. Здесь автор статьи упоминает гендерное неравенство на Западе. По словам автора публикации, причиной таких «популистских движений», как Brexit и «трампизм», стал разрыв в доходах между высокооплачиваемыми городскими рабочими и голубыми воротничками в деиндустриализованных районах.

Третьим фактором автор называет беспокойство людей из-за глобального потепления, а четвертым – уверенность в том, что международная торговля ведет к сокращению рабочих мест и стагнирующим зарплатам.

«Данные четыре фактора привели к Великому кризису доверия – пороховой бочке с зарядом из разочарования, которая может рвануть с непредсказуемыми последствиями», – констатирует Foreign Policy.

«Определяя будущее направление развития мировой экономики в Давосе, мировые лидеры поступят мудро, если прислушаются к гласу народу, требующему настоящих систематических реформ в эпоху Великого кризиса доверия. Если они этого не сделают, то, вполне возможно, что их сметет – ведь кипение вполне может перерасти в антиэлитарный бунт», – заключает Foreign Policy.

Ранее в МВФ предсказали новую Великую депрессию.