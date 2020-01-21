МВФ испугался новой Великой депрессии

Мир стоит на пороге новой Великой депрессии, о чем кричит рост уровня неравенства в мире, считают в Международном валютном фонде. Это самый затяжной кризис в истории США, повторения которого американцы пытаются избежать всеми правдами и неправдами. Удастся ли на этот раз Северной Америке пострадать меньше других от второй «депрессии»?

Мир рискует вернуться к ситуации, которая сложилась в эпоху Великой депрессии. Такое негативный прогноз дала директор Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева. Она считает, что в 2020-е годы финансовому сектору предстоит предотвратить традиционный вид кризисов и противостоять новым кризисам. «Поддержание стабильности будет оставаться важной и сложной задачей в предстоящее десятилетие», – считает глава МВФ.

По ее словам, недавнее исследование МВФ показало, что накануне финансового кризиса, как правило, возрастает неравенство. Чем неравенство выше, тем сильнее риски финансовой нестабильности. Иными словами, большой разрыв в доходах между людьми и увеличение числа бедных – это питательная среда для социальной напряженности и любого рода экстремизма, что легко может спровоцировать новый экономический кризис как в эпоху Великой депрессии. Как известно, формирование среднего класса является залогом устойчивости государства.

«Указывая на рост имущественного неравенства, Георгиева обозначает только часть проблемы. Основой наступающего кризиса является демография: население планеты стареет, сокращается количество платежеспособной молодежи. В результате падает потребительский спрос, замедляется мировая экономика», – добавляет руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

Великая депрессия – это мировой экономический кризис, начавшийся в октябре 1929 года с биржевого краха в США и продолжавшийся аж до 1939 года. Это самый затяжной кризис в истории США.

Уже к 1928 году объем фондового рынка США значительно превысил ВВП страны. Однако биржу продолжали накачивать деньгами. В октябре 1929 года произошло сразу несколько «черных» дней, сопровождавшихся биржевым крахом. Ценные бумаги обесценились, а тысячи американских инвесторов в одночасье разорились. Биржевой пузырь образовался как раз потому, что американцы стали массово вкладывать все свои сбережения в акции корпораций. Более того, они стали активно брать кредиты для скупки этих акций, ведь их стоимость росла с геометрической прогрессией. Это был легкий способ заработать деньги. Пока не наступил часть расплаты – пузырь схлопнулся.

Следом за крахом биржи стали закрываться и банки, ведь их разорившиеся клиенты, главные игроки на рынке акций, теперь не могли платить по кредитам. Банковский кризис привел к тому, что теперь практически никто не мог получить кредит. А это уже не смог пережить промышленный сектор – без кредитных средств начали банкротиться заводы и многие компании. Все это привело к небывалому уровню безработицы в США.

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Что же, кроме биржевого краха, спровоцировало Великую депрессию – экономисты спорят до сих пор. Одни говорят о кризисе перепроизводства. Еще до краха на биржевых рынках отмечалось 20-процентное падение промышленности в силу падения спроса на товары. Другие указывают в качестве причины на конец Первой мировой войны. Война приносила американской экономике доходы в виде оборонных заказов, а мир обернулся кризисом для оборонно-промышленного комплекса США. К слову, выйти из Великой депрессии (а это самый долгий кризис в истории США) удалось благодаря Второй мировой войне.

В числе причин Великой депрессии – неправильная денежная политика ФРС США, а также охватившие мир валютные и торговые войны. «Первоначально рынки были чрезмерно сильно разогреты, то есть монетарная политика оказалась слишком мягкой для того времени. Когда же наступила коррекция рынка, за которой последовал экономический спад, правительства и центробанки предприняли ряд шагов, которые в современной литературе называют тактикой «обедни соседа». Одно за другим правительства стремились снизить курс собственных валют и обложить пошлинами импорт, чтобы поддержать местных производителей. Теперь считается, что эти меры усугубили и продлили экономический спад», – отмечает ведущий финансовый аналитик FxPro Александр Купцикевич. Более верным считается ответ основных мировых ЦБ на финансовый кризис 2009-го, когда монетарная политика была резко смягчена и не было взаимных барьеров по торговле, добавляет он.

Собственно, рост протекционизма в виде торговых барьеров, который наблюдается сегодня – является предпосылкой для экономического кризиса. «Еще более тревожный предупредительный сигнал – это все более активное обращение к плюсам слабой национальной валюты для роста экономики», – говорит Купцикевич.

Косвенным признаком надвигающегося нового серьезного экономического кризиса в мировом масштабе является длительная череда обновления исторических максимумов по фондовым индексам США: подобная картина наблюдалась перед началом Великой депрессии, замечает старший риск-менеджер «Алго Капитал» Виталий Манжос.

Кроме того, кризисы так или иначе происходят с определенной цикличностью – раз в десять лет. «В 2020-2021 годах уже «напрашиваются» масштабные проблемы, которые характерны для конца десятилетнего экономического цикла. Серьезные глобальные экономические потрясения наблюдались в 2008 и 1998 годах. Строго говоря, десятилетний циклический кризис уже «припозднился», ­– говорит Манжос.

Новая рецессия запаздывает потому, что развитые страны накачивают свои экономики дешевыми заемными средствами путем снижения процентных ставок и выкупа проблемных активов на рынках акций и облигаций. Однако подобное «лекарство» оказывается действенным лишь до определенной степени, отмечает Манжос. Например, ЕЦБ уже давно исчерпал ресурс поддержки экономики еврозоны за счет снижения процентной ставки, но пока спасает программа выкупа проблемных активов.

Экономика США в целом выглядит намного лучше, чем европейская.

Однако у Америки имеются свои проблемы. В первую очередь – это крайне высокий уровень госдолга, который составляет 23,2 трлн долларов. По итогам 2019 года дефицит бюджета США снова вырос и превысил уже один триллион долларов. Показатель достиг такого уровня впервые с 2012 года.

Именно поэтому США необходимо поддерживать высокий курс доллара как средства международных расчетов. «Серьезное ослабление доллара способно нанести США болезненный удар, так как номинированные в долларах долговые обязательства правительства США, а также акции и облигации североамериканских компаний потеряют привлекательность», – отмечает Манжос. Учитывая, что многие американцы являются держателями долларовых акций и облигаций, то, по его мнению, падение финансовых рынков может стать не менее сильным ударом по стране, нежели сокращение реального производства.

Вот только крепкий доллар противоречит плану Дональда Трампа по реиндустриализации страны. Для этого ему нужен, наоборот, слабый доллар. Поэтому президент Трамп пытается «нащупать» третий путь для американской экономики с помощью торговых войн – улучшить торговый баланс страны и заодно защитить североамериканских производителей от дешевых импортных товаров, считает Виталий Манжос.

«Новая индустриализация вовсе не предполагает возрождения в стране примитивных производств или их возврата из Азии. Речь идет про инновационные предприятия, подобные корпорации Apple или компании Harley-Davidson, которая недавно начала выпуск ультрасовременных мотоциклов на электрической тяге», – заключает собеседник. «Кризисы – неизбежный спутник капиталистической системы, который позволяет списать долги и начать все заново. Сейчас ни банки, ни правительства не знают рецептов выхода из сложившейся ситуации – ее можно только отсрочить. США хочет сделать так, чтобы пострадать от «Великой депрессии – 2» меньше всех», – говорит Деев.