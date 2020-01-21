Взгляд
21 января, вторник  |  Последнее обновление — 12:40  |  vz.ru
Разделы

МВФ испугался новой Великой депрессии

Новая мировая рецессия запаздывает, но избежать ее не удастся Фото: Lewis W Hine/Reuters
Мир стоит на пороге новой Великой депрессии, о чем кричит рост уровня неравенства в мире, считают в Международном валютном фонде. Это самый затяжной кризис в истории США, повторения которого американцы пытаются избежать всеми правдами и неправдами. Удастся ли на этот раз Северной Америке пострадать меньше других от второй «депрессии»?  Подробности...
Перейти а раздел…

Как будут голосовать за поправки в Конституцию

Рабочая группа предложила исправить более десятка статей КонституцииФото: Павел Лисицын/РИА Новости
Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о поправках в Конституцию, о которых он заявил в своем послании Федеральному собранию. Но вступят эти изменения в силу только после того, когда пройдут через парламент и всероссийское голосование. Детали этой процедуры сейчас обсуждает рабочая группа. Подробности...
Перейти а раздел…

Путин вступился за семьи перед «моральными уродами»

Государство стимулирует многодетность, которая для русских семей является преемственнойФото: Александр Демьянчук/ТАСС
Владимир Путин на встрече с ветеранами назвал «моральными уродами» тех, у кого вызывает недовольство и споры господдержка семей. Президент признался, что «не мог себе такого даже представить». По оценке социологов, среди противников «демографического пакета» около 2% россиян. Критики прямо заявляют, что рожать ради денег от государства начнет «быдло». Как отвечать на подобные заявления? Подробности...
Перейти а раздел…

Израиль подставил России плечо в конфликте с Украиной и Польшей

На Украине празднуют юбилеи более-менее известных антисемитов – политических неудачников прошлогоФото: Gleb Garanich/Reuters
Владимир Путин выступит с речью на Мировом форуме Холокоста в Израиле, посвященном 75-летию со дня освобождения Освенцима. Президентам Украины и Польши в том же самом было демонстративно отказано, что вызвало с их стороны обиду и демарш. Сейчас, когда Москва ведет жаркие исторические споры с Варшавой и Киевом, такая поддержка со стороны Израиля особенно ценна.  Подробности...
Перейти а раздел…

Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
Перейти а раздел…

Европейский восток забурлит не меньше Ближнего

Алексей Токарев, к.п.н., старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России
Москва выступает промоутером суверенитетов, сохраняя право несогласных становиться непослушными. Россия напомнит им про национальные интересы. Их удобно отстаивать при помощи наших самолетов, систем ПРО, атомных электростанций, газопроводов и консервативных ценностей. Подробности...

Интернет становится безусловным правом

Сергей Мардан, публицист
У российского государства абсолютно прагматичные мотивы развивать Сеть. Интернет-технологии обеспечивают уровень информированности о каждом отдельном гражданине или компании, ранее недостижимый. Подробности...

Чиновников переведут из разряда «бизнес» в разряд «служение»

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Надоело не только Путину. Надоело простому народу смотреть на этот бесконечный фестиваль компрадорства. Что тебя, болезный, так тянет в Европу? Ответа всего два: или ты более лоялен к стране – потенциальному противнику, или прячешь наворованное там же. Подробности...
Обсуждение: 80 комментариев
    Перейти а раздел…

    Русский интерес в Ливии

    Германия выставила России счет за войну с Польшей

    Самые большие ледоколы в истории

      Перейти а раздел…

      Новый терминал в стиле конструктивизма открылся в Шереметьево

      В крупнейшем московском аэропорту Шереметьево открылся пятый по счету терминал – C1. Он пристроен к терминалу В и способен обслуживать до 20 млн пассажиров в год. В итоге пропускная способность аэропорта вырастет до 80 млн человек
      Подробности...

      Извержение вулкана Тааль на Филиппинах

      12 января на Филиппинах начал извергаться вулкан Тааль, расположенный посреди одноименного озера в 100 километрах от столицы страны Манилы. В результате местные сейсмологи объявили четвертый, предпоследний, уровень опасности
      Подробности...

      Австралию охватили неукротимые лесные пожары

      Австралию охватили самые мощные за всю историю страны лесные пожары – их площадь составляет уже 10 миллионов гектаров. Это стало результатом рекордной засухи, притом что обычно этот сезон приходится на декабрь – март. 28 человек погибли, среди них трое пожарных, разрушено около шести тысяч зданий. Ущерб экономике страны оценивается в 3 млрд долларов США
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        Ceramum: История о том, как слепить стартап своими руками

        «Моторные технологии»: Как выстроить производственную компанию с нуля

        Sweet art: Домашнее развлечение, которое стало успешным бизнесом

          Перейти а раздел…
          Готовы ли вы участвовать во всероссийском голосовании по внесению поправок в Конституцию?
          • Да

          • Нет

          • Еще не определился

          Каким будет новый премьер-министр Мишустин?
          • Лучше предшественника

          • Хуже предшественника

          • Таким же

          Какая часть послания президента к Федеральному собранию показалась вам наиболее значимой?
          • Борьба с бедностью

          • Стимулирование рождаемости

          • Ужесточение требований к чиновникам

          • Изменения в Конституцию

            Перейти а раздел…

            Что изменится в жизни автомобилистов в 2020 году?

            В каких странах нужны международные водительские права?

            Каким автомобилям с января запрещено парковаться во дворах?

              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:В Кремле отметили «примирительный настрой» встречи Путина и Джонсона
              Кремль пообещал «массированные обсуждения» поправок к КонституцииВ ДНР подтвердили убийство замкомандира полка спецназначения МВДРоссия представила СБ ООН доказательства фальсификации химатаки в ДумеЗахарова отреагировала на заявления Помпео о планах по смене власти в Венесуэле
              В Тбилиси позвали российских туристов вернутьсяУкраинцев возмутило недовольство министра образования своей зарплатойЕще одна украинка решила продать девственностьСбербанк назвал способы получения мошенниками данных карт
              Под Псковом нашли массовое захоронение убитых нацистами детейУчастник войны в Донбассе застрелил другого из-за спора о Зеленском и ПорошенкоПереброшенные из Сирии в Ливию протурецкие боевики сбежали в ЕвропуБритания испытала танк с возможностью «видеть сквозь броню»

              Банк России


              Россия увеличила отрыв от Китая по запасам золота

              транзит через Клайпеду


              Белоруссия закупила нефть в Норвегии

              жизнь в космосе


              МКС оказалась загрязнена грибками и бактериями

              Видео

              исторические споры


              Израиль подставил России плечо в конфликте с Украиной и Польшей

              учения НАТО


              Для нападения на Россию США подготовят «смертника»

              демографическая катастрофа


              Почему вымирает Прибалтика

              замена Чайки


              Генпрокуратуру возглавит охотник на серийных убийц

              Общечеловеческая практика


              Герман Садулаев: Поправка в Конституцию исправляет последствия холодной войны

              Еврейская проблема


              Алексей Алешковский: Память о Второй мировой работает только по-честному

              Всем надоело


              Игорь Мальцев: Чиновников переведут из разряда «бизнес» в разряд «служение»

              викторина


              Как отмечают Новый год народы России?

              на ваш взгляд


              Готовы ли вы участвовать во всероссийском голосовании по внесению поправок в Конституцию?

              МВФ испугался новой Великой депрессии

              Новая мировая рецессия запаздывает, но избежать ее не удастся    21 января 2020, 11:16
              Фото: Lewis W Hine/Reuters
              Текст: Ольга Самофалова

              Версия для печати  •
              В закладки  •
              Постоянная ссылка  •
                •
              Сообщить об ошибке  •

              Мир стоит на пороге новой Великой депрессии, о чем кричит рост уровня неравенства в мире, считают в Международном валютном фонде. Это самый затяжной кризис в истории США, повторения которого американцы пытаются избежать всеми правдами и неправдами. Удастся ли на этот раз Северной Америке пострадать меньше других от второй «депрессии»?

              Мир рискует вернуться к ситуации, которая сложилась в эпоху Великой депрессии. Такое негативный прогноз дала директор Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева. Она считает, что в 2020-е годы финансовому сектору предстоит предотвратить традиционный вид кризисов и противостоять новым кризисам. «Поддержание стабильности будет оставаться важной и сложной задачей в предстоящее десятилетие», – считает глава МВФ.

              По ее словам, недавнее исследование МВФ показало, что накануне финансового кризиса, как правило, возрастает неравенство. Чем неравенство выше, тем сильнее риски финансовой нестабильности. Иными словами, большой разрыв в доходах между людьми и увеличение числа бедных – это питательная среда для социальной напряженности и любого рода экстремизма, что легко может спровоцировать новый экономический кризис как в эпоху Великой депрессии. Как известно, формирование среднего класса является залогом устойчивости государства.

              «Указывая на рост имущественного неравенства, Георгиева обозначает только часть проблемы. Основой наступающего кризиса является демография: население планеты стареет, сокращается количество платежеспособной молодежи. В результате падает потребительский спрос, замедляется мировая экономика», – добавляет руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

              Великая депрессия – это мировой экономический кризис, начавшийся в октябре 1929 года с биржевого краха в США и продолжавшийся аж до 1939 года. Это самый затяжной кризис в истории США.

              Уже к 1928 году объем фондового рынка США значительно превысил ВВП страны. Однако биржу продолжали накачивать деньгами. В октябре 1929 года произошло сразу несколько «черных» дней, сопровождавшихся биржевым крахом. Ценные бумаги обесценились, а тысячи американских инвесторов в одночасье разорились. Биржевой пузырь образовался как раз потому, что американцы стали массово вкладывать все свои сбережения в акции корпораций. Более того, они стали активно брать кредиты для скупки этих акций, ведь их стоимость росла с геометрической прогрессией. Это был легкий способ заработать деньги. Пока не наступил часть расплаты – пузырь схлопнулся.

              Следом за крахом биржи стали закрываться и банки, ведь их разорившиеся клиенты, главные игроки на рынке акций, теперь не могли платить по кредитам. Банковский кризис привел к тому, что теперь практически никто не мог получить кредит. А это уже не смог пережить промышленный сектор – без кредитных средств начали банкротиться заводы и многие компании. Все это привело к небывалому уровню безработицы в США.

              Что же, кроме биржевого краха, спровоцировало Великую депрессию – экономисты спорят до сих пор. Одни говорят о кризисе перепроизводства. Еще до краха на биржевых рынках отмечалось 20-процентное падение промышленности в силу падения спроса на товары. Другие указывают в качестве причины на конец Первой мировой войны. Война приносила американской экономике доходы в виде оборонных заказов, а мир обернулся кризисом для оборонно-промышленного комплекса США. К слову, выйти из Великой депрессии (а это самый долгий кризис в истории США) удалось благодаря Второй мировой войне.

              В числе причин Великой депрессии – неправильная денежная политика ФРС США, а также охватившие мир валютные и торговые войны. «Первоначально рынки были чрезмерно сильно разогреты, то есть монетарная политика оказалась слишком мягкой для того времени. Когда же наступила коррекция рынка, за которой последовал экономический спад, правительства и центробанки предприняли ряд шагов, которые в современной литературе называют тактикой «обедни соседа». Одно за другим правительства стремились снизить курс собственных валют и обложить пошлинами импорт, чтобы поддержать местных производителей. Теперь считается, что эти меры усугубили и продлили экономический спад», – отмечает ведущий финансовый аналитик FxPro Александр Купцикевич. Более верным считается ответ основных мировых ЦБ на финансовый кризис 2009-го, когда монетарная политика была резко смягчена и не было взаимных барьеров по торговле, добавляет он.

              Собственно, рост протекционизма в виде торговых барьеров, который наблюдается сегодня – является предпосылкой для экономического кризиса. «Еще более тревожный предупредительный сигнал – это все более активное обращение к плюсам слабой национальной валюты для роста экономики», – говорит Купцикевич.

              Косвенным признаком надвигающегося нового серьезного экономического кризиса в мировом масштабе является длительная череда обновления исторических максимумов по фондовым индексам США: подобная картина наблюдалась перед началом Великой депрессии, замечает старший риск-менеджер «Алго Капитал» Виталий Манжос.

              Кроме того, кризисы так или иначе происходят с определенной цикличностью – раз в десять лет. «В 2020-2021 годах уже «напрашиваются» масштабные проблемы, которые характерны для конца десятилетнего экономического цикла. Серьезные глобальные экономические потрясения наблюдались в 2008 и 1998 годах. Строго говоря, десятилетний циклический кризис уже «припозднился», ­– говорит Манжос.

              Новая рецессия запаздывает потому, что развитые страны накачивают свои экономики дешевыми заемными средствами путем снижения процентных ставок и выкупа проблемных активов на рынках акций и облигаций. Однако подобное «лекарство» оказывается действенным лишь до определенной степени, отмечает Манжос. Например, ЕЦБ уже давно исчерпал ресурс поддержки экономики еврозоны за счет снижения процентной ставки, но пока спасает программа выкупа проблемных активов.

              Экономика США в целом выглядит намного лучше, чем европейская.

              Однако у Америки имеются свои проблемы. В первую очередь – это крайне высокий уровень госдолга, который составляет 23,2 трлн долларов. По итогам 2019 года дефицит бюджета США снова вырос и превысил уже один триллион долларов. Показатель достиг такого уровня впервые с 2012 года.

              Именно поэтому США необходимо поддерживать высокий курс доллара как средства международных расчетов. «Серьезное ослабление доллара способно нанести США болезненный удар, так как номинированные в долларах долговые обязательства правительства США, а также акции и облигации североамериканских компаний потеряют привлекательность», – отмечает Манжос. Учитывая, что многие американцы являются держателями долларовых акций и облигаций, то, по его мнению, падение финансовых рынков может стать не менее сильным ударом по стране, нежели сокращение реального производства.

              Вот только крепкий доллар противоречит плану Дональда Трампа по реиндустриализации страны. Для этого ему нужен, наоборот, слабый доллар. Поэтому президент Трамп пытается «нащупать» третий путь для американской экономики с помощью торговых войн – улучшить торговый баланс страны и заодно защитить североамериканских производителей от дешевых импортных товаров, считает Виталий Манжос.

              «Новая индустриализация вовсе не предполагает возрождения в стране примитивных производств или их возврата из Азии. Речь идет про инновационные предприятия, подобные корпорации Apple или компании Harley-Davidson, которая недавно начала выпуск ультрасовременных мотоциклов на электрической тяге», – заключает собеседник. «Кризисы – неизбежный спутник капиталистической системы, который позволяет списать долги и начать все заново. Сейчас ни банки, ни правительства не знают рецептов выхода из сложившейся ситуации – ее можно только отсрочить. США хочет сделать так, чтобы пострадать от «Великой депрессии – 2» меньше всех», – говорит Деев.


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............