Эксперты МГИМО назвали главные международные угрозы 2020 года

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20 января, понедельник  |  Последнее обновление — 16:43  |  vz.ru
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Германия начала сражение за «Северный поток – 2»

«Северный поток – 2» ждет новой правовой лазейки от ГерманииФото: gazprom.ru
Пока Газпром ищет технические возможности достроить «Северный поток – 2», Германии предстоит борьба на другом фронте. Берлину до мая надо найти новую лазейку, чтобы «Северный поток – 2» после ввода в эксплуатацию смог работать на полную мощность. Тогда Вашингтон проиграет битву ровно так же, как он проиграл в борьбе против советского газопровода в период холодной войны. Подробности...
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Коммунисты и либералы не захотели величия России

Инициативы президента по поддержке семей с детьми не понравились вечно недовольным несистемщикам и либераламФото: Станислав Красильников/ТАСС
Послание Владимира Путина Федеральному собранию понравилось большинству россиян. Люди отметили – президент говорил о проблемах, которые затрагивают их лично: доходах, поддержке семей, медицине и образовании. Успехи социальной политики Путин напрямую связал с величием страны. Не понравились инициативы президента лишь небольшой группе граждан. Об этом говорится в представленном в пятницу исследовании ВЦИОМ. Подробности...
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Путин вступился за семьи перед «моральными уродами»

Государство стимулирует многодетность, которая для русских семей является преемственнойФото: Александр Демьянчук/ТАСС
Владимир Путин на встрече с ветеранами назвал «моральными уродами» тех, у кого вызывает недовольство и споры господдержка семей. Президент признался, что «не мог себе такого даже представить». По оценке социологов, среди противников «демографического пакета» около 2% россиян. Критики прямо заявляют, что рожать ради денег от государства начнет «быдло». Как отвечать на подобные заявления? Подробности...
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Русофобскую пропаганду первым изобрел немец

Ливонцы считали, что нападение на русские земли станет для них легкой прогулкойФото: общественное достояние
Ровно 540 лет назад ливонские рыцари осадили Псков, началась русско-ливонская война − одна из многих, но особенно примечательная. Именно тогда ландмейстер Тевтонского ордена выпустил в Европу фантом «русской угрозы», который в итоге пережил и его, и орден − и существует по сей день. Проще говоря, санкции и русофобскую пропаганду изобрели еще в XV веке − и вот для чего. Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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Чиновников переведут из разряда «бизнес» в разряд «служение»

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Надоело не только Путину. Надоело простому народу смотреть на этот бесконечный фестиваль компрадорства. Что тебя, болезный, так тянет в Европу? Ответа всего два - или ты более лоялен к стране-потенциальному противнику, или прячешь наворованное там же. Подробности...

Память о Второй мировой работает только по-честному

Алексей Алешковский, сценарист
Лидеры современного польского еврейства пожелали российским властям честности – с учетом того, что «СССР начал войну как союзник Германии, чтобы позже превратиться в ее главную жертву». Забавно, что эта фраза точнее всего описывает судьбу их страны. Подробности...
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Поправка в Конституцию исправляет последствия холодной войны

Герман Садулаев, писатель, публицист
Либералы учили нас, что приоритет международных договоров над внутренними нормами – это нормальная, «общечеловеческая» практика. Однако во флагмане «общечеловеческой» цивилизации, США, никакого примата международных норм над американскими нет. Подробности...
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              Эксперты МГИМО назвали главные международные угрозы 2020 года

              20 января 2020, 15:48

              Текст: Елизавета Булкина

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              В числе возможных глобальных угроз 2020 года аналитики назвали возможность обострения вооруженных конфликтов и начало масштабного экономического кризиса, такие мнения озвучили эксперты МГИМО на пресс-конференции в ТАСС.

              Пресс конференция прошла в рамках презентации ежегодного аналитического доклада «Международные угрозы 2020. Каждый сам за себя».

              «Мы наблюдаем сокращение силового потенциала доминирования США в мире, видим тренд на укрепление суверенитетов среди ведущих держав, наблюдаем кризис солидарности внутри НАТО и кризис праволиберального политического проекта, видим рост военной мощи стран вне Запада. В совокупности это тенденции международной среды, которые интересам России способствуют. Но мы одновременно видим, что повышается вероятность применения военной силы между ведущими державами, хотя и снижается катастрофичность последствий ее использования», – заявил директор Института международных исследований МГИМО Андрей Сушенцов, чьи слова приводит ТАСС.

              По его словам, авторы доклада отмечают угрозу обострения вооруженных конфликтов вокруг КНДР и Ирана, а также высокую активность глобальных террористических сетей. «Украинский кризис по-прежнему является препятствием для диалога РФ и ЕС. Наблюдатели ожидают в среднесрочной перспективе начала масштабного экономического кризиса. Экономический, социальный вакуум в Центральной Евразии, к югу от российской Сибири и Дальнего Востока, препятствует энергичному развитию этого региона», – добавил Сушенцов.

              Кроме того, важным элементом, вставшим на пути российских интересов, являются инициированные странами Восточной Европы «войны памяти» – «политизация истории ради достижения часто краткосрочных политических интересов, подрывающая фундаментальные основы истории, память и отношение ко Второй мировой войне».

              «Мы видим, что международные отношения все в большей степени индивидуализируются, суверенизируются, страны начинают действовать не из коллективных интересов, не из интересов солидарности», – пояснил эксперт.

              Как отметил ведущий научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО Николай Силаев, пока рано говорить, что «старые союзы распадаются, система союзов переформатируется».

              «Смысл не в том, что распадаются старые союзы, а смысл в том, что державы средней величины или крупнейшие региональные державы начинают себя чувствовать все менее связанными старыми традиционными союзными отношениями. Они ищут способы хеджировать свои риски», – сказал он.

              По мнению ведущего научного сотрудника Центра евро-атлантической безопасности МГИМО Сергея Маркедонова, в 2020 году  сохранится тенденция, согласно которой Россия не будет выстраивать дружественные отношения со странами Запада на любых условиях. «Россия будет смотреть на некую детализацию. Вы хотите с нами что-то строить... Как? Каким образом? Я думаю, что Россия не будет готова поступиться собственными интересами ради идеи фикс дружить с Западом», – заявил Маркедонов.

              Он отметил, что сейчас в Европе наиболее выражены два фактора, которые противоречат друг другу: желание выстроить конструктивные отношения с Москвой и боязнь испортить отношения с Вашингтоном, лишиться военной поддержки от США. «Отсюда повестка выхода с Россией на прагматику сдерживания. Фактически содержательного диалога не ведется», – пояснил аналитик.

              В США политический диалог превращается в «жесткую борьбу персоналий», считает доцент кафедры прикладного анализа международных проблем МГИМО Андрей Безруков.

              «Это новый политический расклад, начавшийся в США, потихоньку проходит по всему миру, он заходит в Европу, он заходит к нам. Вы это видите сейчас в разговорах о левом повороте», – сказал эксперт.

              «Если американская экономика будет продолжать нормально развиваться, если не будет глубокого кризиса, демократам будет очень сложно забрать власть в свои руки, потому что большинство достаточно удовлетворено своим материальным положением», – добавил Безруков.

              Эксперт отметил, что вторым ключевым фактором предвыборной обстановки является способность демократов выработать консенсус внутри своей партии, чтобы выставить сильного кандидата, однако консенсуса пока не наблюдается.

              «Мы посмотрели, и в общем получается так, что расклад 60 на 40 в пользу (Дональда, – прим. ВЗГЛЯД) Трампа. И наше предположение сейчас: Трамп сумеет сохранить свои президентские полномочия», – сказал в заключение Безруков.

              Также в 2020 году, по словам старшего научного сотрудника Центра европейских исследований МГИМО Елены Масловой, экологическая повестка продолжит набирать «новое измерение, в том числе политическое».

              «Вопросы изменения климата и защиты окружающей среды уже переходят в категорию глобальных угроз и рисков», – сказала она.

              «В 2019 году дискуссии об окружающей среде буквально выплеснулись на первый план политической арены, и мы сейчас близки к некому экологическому отчаянию, когда поиск оптимальной стратегии дополнился эмоциональным протестом. И речь Греты Тунберг фактически обнулила в некотором роде все предыдущие достижения в сфере попытки как-то регулировать экологическую политику», – считает эксперт.

              Маслова отметила, что экологические вызовы выходят за пределы своего «изначального пространства и времени», они получают общемировое измерение и в то же время «имеют вневременной характер». «Эти угрозы и вызовы не поддаются компенсациям, никакими деньгами нельзя восполнить необратимое климатическое изменение. Таким образом, можно говорить о том, что экологический вызов - это один из вызовов общества постмодерна», – подытожила она.

              Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что 2020 год установит новые правила мировой политической игры. 


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