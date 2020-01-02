Двадцатый год установит новые правила мировой политической игры

Новый год застиг планету в состоянии взлома привычного миропорядка. На смену казалось бы победившей глобализации идет принцип «сделаем великой свою страну». И олицетворять новые правила будет тот, кто до сих пор слыл возмутителем спокойствия – Дональд Трамп. Но для этого ему осенью надо снова победить на выборах в США. А еще – неясно, будут ли России выгодны трамповские порядки?

Мир, вступающий в двадцатые годы 21-го века, оказался на пороге перемен, сходятся во мнении аналитики-международники. США в ноябре ждет схватка не просто за президентское кресло, а за определение будущего «сверхдержавы номер один». Евросоюз ожидает период полураспада в условиях жесткого развода с Британией, ведомой Борисом Джонсоном.

«Стабильностью» можно будет считать разве что стабильное состояние войны на Ближнем Востоке и постоянные потрясения в Латинской Америке. При этом мировое протестное движение (оно же – «глобальный импичмент глобальной элите» или «новый 1968-й год) будет набирать обороты, полагают эксперты. Проект однополярного мира можно будет считать окончательно закрытым, и Россия в новом мире оказывается в роли одного из полюсов стабильности.

«Во всем мире наблюдается переориентация на внутренние задачи, которые воспринимаются как важнейшие. Соответственно, внешняя политика все больше связывается с внутренними процессами, – считает Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике». – Флагманом выступают США. Провозглашенный Трампом принцип «моя страна прежде всего» становится универсальным и распространяется повсеместно, включая Россию».

По мнению политолога, внешнеполитических сюрпризов от Москвы в следующем году ждать не стоит. «Продолжатся уже начавшиеся процессы. Вероятность острого кризиса, наподобие сирийского и украинского, исключена. А нынешние конфликты остаются в вялотекущем состоянии», – полагает Лукьянов.

Глава холдинга «Минченко Консалтинг» Евгений Минченко не сулит планете спокойствия в следующем году. «Будет рост протестной активности, выражающийся как в массовых демонстрациях, так и на голосованиях. Осенью особое внимание привлекут выборы президента США», – отметил Минченко в беседе с газетой ВЗГЛЯД.

«У Дональда Трампа хорошие шансы переизбраться на второй срок. Это развяжет ему руки по очень многим вопросам. Ну и очень интересно посмотреть, как будет происходить перезагрузка в Китае. Сейчас Си Цзиньпин меняет политическую систему, отказываясь от регулярной сменяемости власти», – пояснил Минченко.

Профессор Высшей школы экономики Олег Матвейчев тоже считает главным вызовом года выборы в США.

«Всегда, когда в Америке выборы, лихорадит весь мир.

Американские выборы ведут к войнам, искусственным кризисам, авантюрам, провокациям. Все это мы увидим», – предрекает Матвейчев.

Эксперт не исключает, что эхо американских выборов отзовется и на нашей стране, потому что «демократы не отказались от антироссийской риторики», что может вылиться в очередные санкции и скачки цен на нефть. Он также убежден, что торговая война Пекина с Вашингтоном в 2020-м году не завершится.

«Эта война может прерываться на небольшие перемирия, но основные противоречия сохраняются. И подогревать ее дополнительно будут противоречия между Америкой и Европой, которые тоже нарастают. Евросоюз как был в серьезном кризисе, так в нем и останется. В Америке внутриполитический кризис только усугубится», – прогнозирует Матвейчев.

А политолог Александр Асафов собирается с интересом наблюдать, как Британия с победившим на недавних выборах Борисом Джонсоном все-таки выйдет из Евросоюза и как разрешится конфликт между Эмманюэлем Макроном и американцами, и приблизится ли Франция к своей мечте стать первой страной Европы.

«Международную обстановку стабильной не назовешь, учитывая войны на Ближнем Востоке и перевороты в Латинской Америке. Не думаю, что мир шагнет к разрядке. Скорее наоборот – мы увидим новые конфликты», – сказал Асафов.

Американский фактор остается ключевым для российской внешней политики, считает эксперт. «В центре внимания будет разработка нарушающих ДРСМД ракет, и контакты между Россией и Америкой по этому поводу будут иметь как положительный, так и отрицательный исход. При этом, хочет того Трамп или нет, но образ России будет играть роль в его избирательной кампании. Но я не исключаю в первой половине 2020 года встречу Путина и Трампа», – сказал эксперт газете ВЗГЛЯД.

В отношениях с Украиной серьезных подвижек России ждать он не советует. «В апреле должна состояться встреча с «нормандском формате», но из-за позиции Киева прорыва там не будет. Скорее всего, новый президент Зеленский тоже попытается просто заморозить конфликт в Донбассе», – предположил Асафов.

Поп-политика станет «хитом»

В свою очередь политтехнолог Марат Баширов выделил несколько других трендов следующего года. «Во-первых, продолжит распространяться поп-политика, то есть технология упрощенного общения с избирателями. По многим странам видно, что политики, используя такую технологию, получают преимущество», – сказал Баширов газете ВЗГЛЯД.

Во-вторых, усилится цифровизация как в промышленности, так и в государственном аппарате. Политтехнолог даже предполагает в следующем году, возможно, «некоторые государства признают и легализуют криптовалюту, что введет в оборот цифровые деньги».

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Что касается геополитики, то в 2020 году – на фоне возможной новой победы Трампа – в мире наконец установятся правила игры, полагает Баширов. «Последние пять-семь лет шла ломка старых правил, что смешивало карты на политических столах во всех столицах. Думаю, в следующем году правила наконец определятся. Это будут договоренности групп, которые победили в этом хаосе», – говорит политолог.

«Да, Трамп ломает многие привычные союзы. Но надо понимать, для чего он это делает. Его цель – не разрушить, а добиться. В течение первого срока хозяину Белого дома мешало «вашингтонское болото». Если он получит второй срок, то с более-менее устоявшейся командой он завершит начатое», – надеется Баширов.

Хотя Трамп ориентируется на внутренний рынок Штатов, он на самом деле строит многополярный мир, полагает Баширов. «Делая Америку снова великой», Трамп, возможно, не желая того, ускорил многие процессы, которые мы сейчас наблюдаем – сближение России и Китая, создание новых экономических альянсов, новых торговых путей, подобных Каспийскому транспортному коридору.

Россия 2020

Что касается России, то ей не стоит опасаться потрясений, но страна ориентирована на социально-политические изменения, полагает Федор Лукьянов. По его словам, это нормальный тренд, «описывать который можно по-разному, но отрицать его существование смысла нет».

«В целом Россия вступила в период политических трансформаций, а это всегда – питательная среда как для внутренних потрясений, так и для использования их извне. И хотя оснований для паники нет, бдительность терять не надо», – предостерег Лукьянов.

Минченко считает, что Россию ждет перезагрузка партийной системы, «но устоится она или нет» – вопрос открытый. «Появятся ли новые игроки? Произойдет ли смена позиционирования старых?», – отметил политолог. С точки зрения протестной активности тема «мусорной реформы сменит тему реформы пенсионной», полагает эксперт.

Важнее всего для внутренней политики – национальные проекты, считает Баширов. «В ушедшем году бюджет не исполнен на один триллион рублей. Это огромные деньги, которые пока не идут на улучшение жизни россиян, а лежат просто так. В наступающем году, скорее всего, деньгам найдут применение. И это настоящий вызов для тех, кто занимается государственным управлением», – заключил Баширов.

По оценке Матвейчева, одним из важных событий станет празднование 75-летия Победы. Даже если кто-то из приглашенных мировых лидеров откажется посетить торжества на Красной площади, проблемы в этом нет. «Наша победа не умаляется тем, что кто-то не приедет. У нас нет никаких комплексов. Мы рады видеть лидеров всех народов, что так или иначе принимали участие в тех событиях. Если кто-то не приедет, это лишь будет указывать на то, что это общество и его лидеры духовно больны», – заявил Олег Матвейчев газете ВЗГЛЯД.

Также эксперт выразил уверенность, что Россия летом примет достойное участие в организации Чемпионата Европы по футболу. Как известно, матчи турнира должны пройти на территории сразу 11-ти стран, из них четыре пройдут у нас – в Петербурге.

«Мы – люди, которые провели ЧМ-2018 по футболу и натренировались. Для нас чемпионат Европы – это семечки. Все пройдет на высшем уровне с точки зрения организации и гостеприимства», – уверен Матвейчев. Он добавил, что традиционно не ждет от российских футболистов великих результатов, «но тем больше радости нам доставят победы, как это и случилось на ЧМ-2018».

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