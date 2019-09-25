Почему «китайская мечта» возвращается к идеалам коммунизма

Журналистов государственных СМИ Китая начинают экзаменовать на предмет знания ими марксизма и работ Си Цзиньпина. Пока проверка проходит в пилотном режиме и коснется всего 10 тысяч человек. Но в самой идее укрепления коммунистической идеологии накануне 70-летия КНР нет ничего удивительного – председатель Си давно взял курс на восстановление верности заветам коммунистических предков.

Через неделю Китайская Народная Республика отмечает свое 70-летие. И хотя история Китая насчитывает несколько тысячелетий (от трех до пяти – в зависимости от концепции), именно приход к власти Компартии Китая и провозглашение КНР рассматривается как ключевое событие всей новейшей истории Поднебесной.

Не только снова объединившее Китай, но и вооружившее его правильной идеологией – коммунистической. Несмотря на 40 лет рыночных реформ, Китай не отказался от социализма. Естественно, национального, то есть «социализма с китайской спецификой». Никуда не делась и руководящая роль компартии, среди 90 миллионов членов которой есть и самый известный китайский миллиардер Джек Ма. Партия по-прежнему контролирует все ключевые сферы и направления – от внешней торгово-экономической экспансии до пропаганды.

Понятно, что дух наживы не мог не повлиять на умонастроения китайских коммунистов. Учитывая, что они занимают абсолютное большинство всех руководящих постов, именно среди них и распространены все беды современного китайского общества: от коррупции до преклонения перед Западом. Где, кстати, многие аналитики долгое время считали, что КПК остается коммунистической лишь по названию и вообще скоро откажется от марксизма.

Но с приходом к власти в 2012 году Си Цзиньпина в Пекине все чаще стали подчеркивать значение верности идеям марксизма и маоизма в жизни страны.

Это не было красным реваншем. Просто руководство КПК и КНР хорошо понимает, что именно вера в великую цель китайского народа, в «китайскую мечту» является главной скрепой всего китайского общества на ближайшие десятилетия. К этой мечте адаптирован и марксизм, и маоизм. Но отказаться от них, как и от руководящей роли КПК, было бы самоубийственно. Не для китайского руководства, а для Китая как такового, в котором чисто китайский, великоханьский национализм не смог бы удержать единство огромной страны-цивилизации.

Китаезированный марксизм пока что подходит для этого куда лучше, тем более, что в него можно в разных дозах добавлять то, что хорошо работает. То есть и рыночные отношения, и великодержавную гордость ханьцев. А в зависимости от ситуации наращивать и чисто марксистскую составляющую.

Накануне грандиозных торжеств по случаю юбилея КНР стало известно о том, что журналисты государственных СМИ пройдут тест на знание марксизма и работ Си Цзиньпина. Начиная с понедельника с помощью мобильного приложения Xuexi Qiangguo будут проводиться пилотные тесты. В них примут участие 10 тысяч журналистов из 14 государственных онлайн-изданий, пока только пекинских.

Само приложение Xuexi Qiangguo запустили еще в начале года. Оно предназначено для всех членов партии, которые обязаны зарегистрироваться и установить его на свои мобильные устройства. На портале размещаются новости, статьи, видео и документальные фильмы о идеологии КПК, также его будут использовать для разных внутрипартийных нужд. Сейчас вот решили проверить уровень политической грамотности журналистов.

С 23 сентября в приложении появились примерные вопросы, по которым журналисты могут подготовиться к онлайн-экзамену. В нем пять разделов, два из которых посвящены «политическому мышлению» Си Цзиньпина и один – марксизму. Сам экзамен будет длиться 90 минут, и для его прохождения нужно будет набрать 80 баллов из 120. Недобравшим будет дан второй шанс, но в случае повторного провала последуют санкции: вплоть до потери работы.

Понятно, что подавляющее большинство журналистов пройдет этот тест, ведь будучи членами партии они и так обязаны знать то, чему он посвящен (те же идеи Си Цзиньпина упоминаются и в уставе партии, и в конституции). Да и вообще для китайцев экзамен – это неотъемлемая часть государственного управления и политической культуры. Еще со времен Конфуция вся элита, все чиновничество (включая и учителей) формировались именно через экзаменационный отбор.

Неудивительно и то, что проверку идеологической зрелости начали именно с работников прессы – как-никак они находятся на передовой пропагандистской работы и их уже давно предупреждали о том, что нужно быть более партийными:

«Все СМИ, находящиеся под управлением КПК, должны доносить волю компартии и ее предложения, защищать сплоченность партии и ее авторитет... СМИ должны повысить свою осведомленность с партийной идеологией, политическим мышлением ЦК КПК. Необходимо помогать партии обеспечивать духовное обогащение людей...

Среди журналистов должно поощряться изучение марксистской журналистики, чтобы сделать корреспондентов распространителями политики и выдвинутых Компартией Китая предложений, а также способствовать равенству и справедливости.

Правдивость является жизнью журналистики, а факты должны основываться на истине. Точно передавая факты, журналист также должен отражать общую ситуацию происходящих событий и обладать широким кругозором. СМИ должны противостоять проблемам и социальным болезням, распространять добро и осуждать зло».

Такую установку китайской прессе Си Цзиньпин дал еще в феврале 2016-го. И вот сейчас дошло до экзаменов. Кого будут тестировать дальше? Вряд ли партийных функционеров – их и так периодически проверяют, да и чистить ряды компартии Си тоже не забывает. Скорее всего, после общенационального экзамена для журналистов, в том числе и провинциальных изданий, наступит очередь коммунистов – преподавателей вузов, чье влияние на подрастающее поколение не уступает журналистскому. Понятно, что по мере развития капиталистических отношений в КНР остается все меньше тех, кто по-настоящему верит в коммунистические идеалы. Но Си и не требует верить в коммунистическое светлое будущее.

Он обещает не его – а то, что к 2049 году (то есть столетию КНР) должна быть осуществлена «китайская мечта» и построено «богатое и могущественное, демократическое и цивилизованное, гармоничное и современное социалистическое государство». То есть, говорит Си, «мечта о великом возрождении китайской нации непременно осуществится». Но это к 2049 году. А уже через два года, в 2021-м, будет отмечаться столетие КПК. И к этому времени должно быть создано «общество средней зажиточности».

С ростом уровня жизни в Китае действительно все хорошо, но вот со справедливостью есть проблемы. Как бы Си не боролся с коррупцией и социальным неравенством, понятно, что в 2021 году вопрос о верности КПК своей идеологии станет центральным. И китайское руководство хочет понимать, насколько в курсе этой идеологии бойцы пропагандистского фронта.

Кстати, повышенное внимание к партийной принадлежности сейчас проникает в самые разные стороны китайской жизни. На днях стало известно, что в китайском аналоге «Убера», сервисе по вызову такси «Диди», теперь можно заказать машину с водителем-коммунистом. Члены КПК отмечены специальным значком с серпом и молотом, а в машине у них есть красная наклейка. Интересно, какой будет спрос?

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