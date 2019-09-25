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25 сентября, среда  |  Последнее обновление — 15:24  |  vz.ru
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Москва и Минск оставили Украину без дизеля

Украина столкнулась с дефицитом дизельного топливаФото: Стрингер/РИА «Новости»
Украина оказалась в ловушке из-за дефицита дизельного топлива. Причем загнала туда она себя самостоятельно. Главной причиной стали введенные Киевом пошлины на поставки дизеля по трубопроводу. Не удалась и замена российского топлива белорусским. А свою нефтепереработку Украина уже давно уничтожила. Вернуть российского поставщика Киев теперь тоже вряд ли сможет. Подробности...
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Почему «китайская мечта» возвращается к идеалам коммунизма

Компартия Китая хочет оставаться коммунистической не только по названию Фото: Ng Han Guan/AP/ТАСС
Журналистов государственных СМИ Китая начинают экзаменовать на предмет знания ими марксизма и работ Си Цзиньпина. Пока проверка проходит в пилотном режиме и коснется всего 10 тысяч человек. Но в самой идее укрепления коммунистической идеологии накануне 70-летия КНР нет ничего удивительного – председатель Си давно взял курс на восстановление верности заветам коммунистических предков. Подробности...
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Зачем Россия сообщает НАТО о полетах своих истребителей

Эстония уверяет, что Су-34 вошел в ее воздушное пространствоФото: mil.ru
Эстония снова заявила, что российский военный самолет нарушил ее воздушное пространство. Минобороны ответило: Су-34 выполнял плановый перелет, маршрут был согласован, а пилот поддерживал связь с представителем страны НАТО – эстонским авиадиспетчером. Оказалось, что Россия зачастую действительно оповещает другие страны о полетах военных самолетов вдоль их границ. Но делает это далеко не всегда. Подробности...
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Литва гноит в тюрьме борца за Советский Союз

Юрий Мель содержится в Литве в противоречии со всеми юридическими нормамиФото: «Сегодня»/youtube.com
«Меня содержат не с политическими заключенными, а с убийцами, мошенниками и наркоторговцами, где существует реальная угроза моей жизни и здоровью...» Это цитата из обращения, которое на днях отправил из литовской тюрьмы полковник запаса Российской армии Юрий Мель. Литва осудила Меля за то, что еще лейтенантом он пытался сохранить Советский Союз. Подробности...
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Нападение насильника на врача вызвало важные вопросы

Российские медики действительно недостаточно защищены, особенно врачи скорой помощиФото: Алексей Сухоруков/РИА Новости
В интернете появилась петиция с требованием наказать максимально строго мужчину, изнасиловавшего молодую девушку – врача поликлиники, которая направлялась к пациенту в Саратове. По факту преступления возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан. Однако этот случай нападения далеко не единственный в России. Как защитить врачей от насилия? Подробности...
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Люди-флюгера не поспели за делом Устинова

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Активисты, меняющие свои взгляды в зависимости от того, что скажет «обчество» – не как таковое, а их конкретное общество, потому что обществ у нас как минимум два, либеральное и патриотическое – это фу как плохо. И это очень опасно. Подробности...
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В СССР была своя Грета Тунберг

Дмитрий Бавырин, журналист
Это не история о карьеристке. Нет, это история об искренней, убежденной и упорной девушке. Хрущев писал о «лучшей комсомолке Советского Союза»: «человек с психическим дефектом, хотя и честный». Подробности...
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Новая стратегия Украины – есть и развлекаться

Василий Стоякин, директор Центра политического маркетинга
Список потенциальных инвестиционных проектов, которые президент Зеленский недавно презентовал и которые должны поднять экономику Украины с колен, вызвал скорее недоумение, чем энтузиазм. Подробности...
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              Почему «китайская мечта» возвращается к идеалам коммунизма

              Компартия Китая хочет оставаться коммунистической не только по названию    25 сентября 2019, 14:46
              Фото: Ng Han Guan/AP/ТАСС
              Текст: Петр Акопов

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              Журналистов государственных СМИ Китая начинают экзаменовать на предмет знания ими марксизма и работ Си Цзиньпина. Пока проверка проходит в пилотном режиме и коснется всего 10 тысяч человек. Но в самой идее укрепления коммунистической идеологии накануне 70-летия КНР нет ничего удивительного – председатель Си давно взял курс на восстановление верности заветам коммунистических предков.

              Через неделю Китайская Народная Республика отмечает свое 70-летие. И хотя история Китая насчитывает несколько тысячелетий (от трех до пяти – в зависимости от концепции), именно приход к власти Компартии Китая и провозглашение КНР рассматривается как ключевое событие всей новейшей истории Поднебесной.

              Не только снова объединившее Китай, но и вооружившее его правильной идеологией – коммунистической. Несмотря на 40 лет рыночных реформ, Китай не отказался от социализма. Естественно, национального, то есть «социализма с китайской спецификой». Никуда не делась и руководящая роль компартии, среди 90 миллионов членов которой есть и самый известный китайский миллиардер Джек Ма. Партия по-прежнему контролирует все ключевые сферы и направления – от внешней торгово-экономической экспансии до пропаганды.

              Понятно, что дух наживы не мог не повлиять на умонастроения китайских коммунистов. Учитывая, что они занимают абсолютное большинство всех руководящих постов, именно среди них и распространены все беды современного китайского общества: от коррупции до преклонения перед Западом. Где, кстати, многие аналитики долгое время считали, что КПК остается коммунистической лишь по названию и вообще скоро откажется от марксизма.

              Но с приходом к власти в 2012 году Си Цзиньпина в Пекине все чаще стали подчеркивать значение верности идеям марксизма и маоизма в жизни страны.

              Это не было красным реваншем. Просто руководство КПК и КНР хорошо понимает, что именно вера в великую цель китайского народа, в «китайскую мечту» является главной скрепой всего китайского общества на ближайшие десятилетия. К этой мечте адаптирован и марксизм, и маоизм. Но отказаться от них, как и от руководящей роли КПК, было бы самоубийственно. Не для китайского руководства, а для Китая как такового, в котором чисто китайский, великоханьский национализм не смог бы удержать единство огромной страны-цивилизации.

              Китаезированный марксизм пока что подходит для этого куда лучше, тем более, что в него можно в разных дозах добавлять то, что хорошо работает. То есть и рыночные отношения, и великодержавную гордость ханьцев. А в зависимости от ситуации наращивать и чисто марксистскую составляющую.

              Накануне грандиозных торжеств по случаю юбилея КНР стало известно о том, что журналисты государственных СМИ пройдут тест на знание марксизма и работ Си Цзиньпина. Начиная с понедельника с помощью мобильного приложения Xuexi Qiangguo будут проводиться пилотные тесты. В них примут участие 10 тысяч журналистов из 14 государственных онлайн-изданий, пока только пекинских.

              Само приложение Xuexi Qiangguo запустили еще в начале года. Оно предназначено для всех членов партии, которые обязаны зарегистрироваться и установить его на свои мобильные устройства. На портале размещаются новости, статьи, видео и документальные фильмы о идеологии КПК, также его будут использовать для разных внутрипартийных нужд. Сейчас вот решили проверить уровень политической грамотности журналистов.

              С 23 сентября в приложении появились примерные вопросы, по которым журналисты могут подготовиться к онлайн-экзамену. В нем пять разделов, два из которых посвящены «политическому мышлению» Си Цзиньпина и один – марксизму. Сам экзамен будет длиться 90 минут, и для его прохождения нужно будет набрать 80 баллов из 120. Недобравшим будет дан второй шанс, но в случае повторного провала последуют санкции: вплоть до потери работы.

              Понятно, что подавляющее большинство журналистов пройдет этот тест, ведь будучи членами партии они и так обязаны знать то, чему он посвящен (те же идеи Си Цзиньпина упоминаются и в уставе партии, и в конституции). Да и вообще для китайцев экзамен – это неотъемлемая часть государственного управления и политической культуры. Еще со времен Конфуция вся элита, все чиновничество (включая и учителей) формировались именно через экзаменационный отбор.

              Неудивительно и то, что проверку идеологической зрелости начали именно с работников прессы – как-никак они находятся на передовой пропагандистской работы и их уже давно предупреждали о том, что нужно быть более партийными:

              «Все СМИ, находящиеся под управлением КПК, должны доносить волю компартии и ее предложения, защищать сплоченность партии и ее авторитет... СМИ должны повысить свою осведомленность с партийной идеологией, политическим мышлением ЦК КПК. Необходимо помогать партии обеспечивать духовное обогащение людей...

              Среди журналистов должно поощряться изучение марксистской журналистики, чтобы сделать корреспондентов распространителями политики и выдвинутых Компартией Китая предложений, а также способствовать равенству и справедливости.

              Правдивость является жизнью журналистики, а факты должны основываться на истине. Точно передавая факты, журналист также должен отражать общую ситуацию происходящих событий и обладать широким кругозором. СМИ должны противостоять проблемам и социальным болезням, распространять добро и осуждать зло».

              Такую установку китайской прессе Си Цзиньпин дал еще в феврале 2016-го. И вот сейчас дошло до экзаменов. Кого будут тестировать дальше? Вряд ли партийных функционеров – их и так периодически проверяют, да и чистить ряды компартии Си тоже не забывает. Скорее всего, после общенационального экзамена для журналистов, в том числе и провинциальных изданий, наступит очередь коммунистов – преподавателей вузов, чье влияние на подрастающее поколение не уступает журналистскому. Понятно, что по мере развития капиталистических отношений в КНР остается все меньше тех, кто по-настоящему верит в коммунистические идеалы. Но Си и не требует верить в коммунистическое светлое будущее.

              Он обещает не его – а то, что к 2049 году (то есть столетию КНР) должна быть осуществлена «китайская мечта» и построено «богатое и могущественное, демократическое и цивилизованное, гармоничное и современное социалистическое государство». То есть, говорит Си, «мечта о великом возрождении китайской нации непременно осуществится». Но это к 2049 году. А уже через два года, в 2021-м, будет отмечаться столетие КПК. И к этому времени должно быть создано «общество средней зажиточности».

              С ростом уровня жизни в Китае действительно все хорошо, но вот со справедливостью есть проблемы. Как бы Си не боролся с коррупцией и социальным неравенством, понятно, что в 2021 году вопрос о верности КПК своей идеологии станет центральным. И китайское руководство хочет понимать, насколько в курсе этой идеологии бойцы пропагандистского фронта.

              Кстати, повышенное внимание к партийной принадлежности сейчас проникает в самые разные стороны китайской жизни. На днях стало известно, что в китайском аналоге «Убера», сервисе по вызову такси «Диди», теперь можно заказать машину с водителем-коммунистом. Члены КПК отмечены специальным значком с серпом и молотом, а в машине у них есть красная наклейка. Интересно, какой будет спрос?

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