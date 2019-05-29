Социологи объяснили высокие шансы врио губернаторов на выборах

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29 мая, среда  |  Последнее обновление — 20:26  |  vz.ru
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Россиянам не хватает богатства

Россияне рассказали, на чем им приходится экономить Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
Новый анализ российского потребления снова высветил проблему бедности в России. Половине семей в стране хватает денег только на еду и одежду, а еще 15% – только на еду. Россияне продолжают политику экономии, правда, в этом году на первое место вышла экономия не на еде, а на путешествиях, но продукты питания «стоят» рядом. Есть ли способ победить бедность в России?  Подробности...
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Как шорты Тимати помогают Российской армии

Коллекцию от Тимати показали руководству минобороныФото: Алексей Куденко/РИА Новости
Скандал вызвала презентация коллекции одежды, созданной в стиле милитари рэпером Тимати. Присутствие на показе министра обороны Сергея Шойгу подогрело интерес к мероприятию – особенно когда генералу армии вручили специальную фирменную куртку. Одни обрушились на Тимати за «милитаризм», а другие обругали Минобороны за сотрудничество с «неправильным типом». Нужна ли нашей армии подобная реклама? Подробности...
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Криминальных авторитетов ждет тюрьма или заграница

В России впервые по новой статье УК «Занятие высшего положения в преступной иерархии» арестован криминальный авторитетФото: Томская полиция/Youtube
Томские сыщики первыми в стране применили новую статью УК, карающую просто за сам факт обладания статусом «вора в законе». По этой статье взят под стражу 43-летний местный житель, известный в криминальном мире как Коля Томский. Как изменитcя положение воров в законе в России, какую страну они выберут для прибежища и смогут ли руководить своими преступными империями из-за границы?  Подробности...
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Зачем Зеленский вернул на Украину политический труп Саакашвили

«Спасибо президенту Зеленскому! Слава Украине!» – так Саакашвили отреагировал на возвращение ему гражданстваФото: Serg Glovny/Zuma/ТАСС,
Valentyn Ogirenko/Reuters
В среду Михаил Саакашвили вернется на Украину, с территории которой был изгнан по приказу Петра Порошенко. Новый президент Владимир Зеленский вернул опальному грузину украинское гражданство. И не исключено, что готов взять скандального политика в свою команду либертарианских реформаторов. Но зачем ему это нужно? Подробности...
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«Суперджет» сгорел при посадке

Благодаря профессиональным действиям экипажа большинство пассажиров удалось спастиФото: кадр из видео
В воскресенье вылетевший из Шереметьево в Мурманск самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» загорелся в воздухе, после чего пилоты совершили аварийную посадку в столичном аэропорту. Большинство пассажиров удалось спасти, но есть погибшие и раненые. Предварительной причиной инцидента называется отказ автоматики после удара молнии. Подробности...
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Кто заплатит за печеньки на российском майдане

Сергей Худиев, публицист, богослов
Человек может быть абсолютно искренним и преданным борцом за все хорошее. Но его кто-то должен кормить, одевать, оплачивать ЖКХ и прочую прозу жизни. Всю ночь поднимать гнев масс, а потом на работу к девяти? Так не получится. Подробности...

О китайском опыте и почему не нужно трогать пенсии

Максим Орешкин, министр экономического развития Российской Федерации
Российская система социального и пенсионного обеспечения позволяет России выглядеть вполне достойно по сравнению с другими странами. Но при этом в России еще, к сожалению, говорить о полной социальной справедливости не приходится. Подробности...

Выйти из бункера единомыслия

Сергей Мардан, публицист
Русские люди не склонны к компромиссам. Мы были уверены, что живем в стране победившего православия и побежденного сталинизма. Но социологи тычут нас мордой в реальность, которая нам вообще не нравится. Подробности...
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            Социологи объяснили высокие шансы врио губернаторов на выборах

            Эксперты обсудили электоральные перспективы врио губернаторов на выборах    29 мая 2019, 19:28
            Фото: Алексей Нечаев/ВЗГЛЯД
            Текст: Алексей Нечаев

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            Результативность, открытость и контроль стали тремя слагаемыми успеха врио губернаторов новой волны, говорят эксперты. По их мнению, если бы выборы глав регионов состоялись в ближайшее воскресенье – все врио губернаторов победили бы в первом туре, так как они наилучшим образом отвечают ключевым запросам российских избирателей.

            В среду в Москве на площадке Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) состоялся круглый стол под названием «Обновление. Новые главы регионов глазами своих избирателей». По словам организаторов, время проведения круглого стола было выбрано неслучайно и приурочено к дате, начиная с которой парламенты в субъектах Федерации могут назначать выборы глав регионов.  

            Так, эксперты ЭИСИ, политологи и социологи представили несколько докладов, касающихся восприятия обществом пяти последних из назначенных врио губернаторов «новой волны», а именно: Дениса Паслера (Оренбургская область), Алексея Текслера (Челябинская область), Андрея Чибиса (Мурманская область), Бату Хасикова (Республика Калмыкия) и Олега Хорохордина (Республика Алтай).

            По словам руководителя департамента стратегических исследований и прогнозирования ЭИСИ Екатерины Соколовой, в ходе одного из исследований были выявлены три ключевых характеристики, объясняющие новый политический стиль губернаторов.

            Во-первых, это результативность. Новоназначенным врио удается в кратчайшие сроки продемонстрировать результаты своей работы, что, с точки зрения избирателей, служит своего рода «лакмусовой бумажкой» их эффективности.

            Во-вторых, это открытость. Именно открытость к общению с жителями показывает готовность глав регионов лично разбираться в проблемах людей, используя прямые контакты с населением, чего не было при губернаторах предыдущих поколений.

            В-третьих, это контроль. В ходе опросов жители говорят, что новые врио по максимуму берут под личный контроль решение значимых вопросов.

            В то же время генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров, опираясь на майские опросы, несколько расширил ключевые характеристики и тенденции, свойственные новым главам регионов.

            «У новых врио появился статус «губернаторов надежды» – надежды на улучшение жизни, на поворот к лучшему, и развитие региона люди связывают именно с фигурами врио губернаторов», – сказал Федоров.

            Также, по его словам, важную роль играет фактор обновления. «Причем под новой властью в данном случае подразумеваются не столько новые лица, сколько новые управленческие подходы, методы и практики, которые используются губернаторами», – продолжил Федоров.

            «Еще важны факторы открытости и способности губернаторов обеспечить перемены в развитии регионов. Это стратегическая функция власти, которую демонстрируют многие из врио», – сказал гендиректор ВЦИОМ, добавив, что в числе основных тенденций остается честность власти (то есть готовность бороться с коррупцией и наводить порядок в регионах), а также контроль и ответственность за происходящее.

            Обобщая результаты исследований, докладчик отметил, что явка на выборах в сентябре в зависимости от регионов будет колебаться от 32% (Ставропольский край) до 43% (Республика Калмыкия). По его словам, такой прогноз по явке в целом выглядит стандартным, как для региональных выборов. «Наш опыт показывает: чем ближе к дню выборов – тем выше количество желающих проголосовать, и явка поднимается», – добавил Федоров.

            Отметили социологи и рейтинги врио губернаторов.

            «Среди всех врио абсолютным лидером по рейтингам является Алексей Осипов, возглавляющий Забайкальский край – у него сейчас результат 84%. Высокие рейтинги демонстрируют Денис Паслер (Оренбургская область) – 62,1% и врио главы Астраханской области Сергей Морозов – 62%. Рейтинг Алексея Текслера (Челябинская область) составляет 61%, Олега Хорохордина (Республика Алтай) – 59%, Александра Беглова (Санкт-Петербург) – 54,4%», – рассказал Федоров.

            При этом присутствующие эксперты единогласно признали: все действующие врио имеют прекрасные шансы победить в первом туре выборов. Это продиктовано как успешной кадровой политикой президента России, так и использованием главами регионов современных управленческих практик.

            «Даже при том, что существует недовольство, существуют претензии и достаточно высокое социальное напряжение, я не вижу поводов для второго тура, это абсолютно точно», – заявил газете ВЗГЛЯД директор по политическому анализу Института социального маркетинга Виктор Потуремский.

            «Что касается лидеров рейтингов и фаворитов гонки – у нас есть желание изучать опыт Александра Осипова. Потому что Забайкальский край во многом стал почти мемом, именем нарицательным. Это специфический регион, и те результаты, которых там добился Осипов, очень впечатляют. С другой стороны, есть еще два любопытных примера: это Оренбургская область во главе с Паслером и Челябинская область во главе с Текслером, который является просто чемпионом по работе с соцсетями. Они оба продемонстрировали очень яркий старт и демонстрируют наглядный результат», – добавил Потуремский.

            С таким мнением согласилась и директор проектов фонда «Общественное мнение» (ФОМ) Лариса Паутова.

            «Врио губернаторов привнесли новую политическую культуру, и люди это оценили.

            Потому можно сказать, что все врио губернаторов являются фаворитами кампании», – сказала Паутова, добавив, что на сегодняшний день не видит возможностей для проведения вторых туров.

            Однако самым интересным и информативным оказался новый аналитический продукт ЭИСИ «ВРИО-2019: Первое впечатление», над котором вместе с экспертами института работали ВЦИОМ, ФОМ, а также Центр политических технологий и Институт социального маркетинга.

            По словам Екатерины Соколовой, коллективу специалистов удалось детально расшифровать ответы респондентов из фокус-групп, что позволило еще точнее выявить первые впечатления избирателей от губернаторов, их опасения и ожидания.

            Одним из главных опасений респондентов стало то, что губернаторы «могут уехать в Москву и забыть про регион». Следующее опасение заключается в том, что новых губернаторов может «сломать система». «Особенно ярко это прозвучало в отношении Бату Хасикова, который для Калмыкии является национальным героем», – отметила Соколова.

            Также жители регионов внимательно следят за тем, переезжает ли семья врио губернатора в регион, где он работает. «Переезд семей становится приметой близости, готовности разделить жизнь в регионе и возможные трудности», – говорят докладчики.

            Особое внимание респонденты уделяют лоббистскому потенциалу губернаторов, жесткому контролю результатов и тому, что врио губернаторов не боятся принимать давно назревшие кадровые решения.

            Эксперты отмечают, что потенциальный успехов новых врио как раз таки обусловлен тем, что их управленческие качества во многом отвечают запросам избирателей, которые выявили социологи.

            «Важное общее качество новых врио губернаторов – скорость и количество мероприятий, плотная информационная картина, которой раньше в регионах не было. Но им теперь придется поддерживать такой темп, чтобы не разочаровать избирателей», – сказал директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, подытоживая выступления коллег.

            Напомним, на 8 сентября в России намечен очередной Единый день голосования. Пройдут кампании различного уровня, включая дополнительные выборы депутатов Госдумы, выборы глав 18 субъектов Федерации (16 прямых и 2 через голосование в парламенте) и выборы депутатов законодательных органов в 13 субъектах РФ.

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