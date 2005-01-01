Что заставило расплакаться главу Забайкалья?

Врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов расплакался разговаривая с многодетной матерью. Причем, это случилось уже во второй раз: впервые - во вторник, когда на встрече с жителями края ему поступил вопрос от этой женщины, Ольги Сережиной, и повторно, в пятницу – когда лично посетил ее в ее доме.

В негласные обязанности начальства всех уровней входит общение с людьми, которые живут на подотчетной территории – как ни назови этих людей, «электоратом», «населением» или «налогоплательщиками». От общения с районными начальниками, мэрами, губернаторами и т.д., вполне обоснованно ожидают не только красивой картинки для прессы и отчетов вышестоящему руководству – но и человеческого участия, а после встречи – реального решения проблем, на которые неожиданно могут пожаловаться «люди с мест».

Был, конечно, прецедент, когда руководитель просил у земляков прощения на коленях – так, напомним, поступил вице-губернатор Кузбасса Сергей Цивилев (ныне – глава своего региона) после трагедии в «Зимней вишне». Но то был все-таки экстремальный случай, и, вполне возможно, это был не спонтанный поступок, а решение, которое чиновник принял заблаговременно, перед поездкой на митинг разгневанных граждан.

Но случай с реакцией Осипова, пожалуй, действительно пока уникален. Что его довело до слез?

Ситуация, в которой оказалась Ольга Сережина, действительно – тяжелая, так что краевому руководителю, безо всякой иронии, надо отдать должное за то, что принял ее близко к сердцу (а столичному журналисту Сергею Доренко, который назвал Осипова «губером-плаксой» – надо попенять за цинизм).

Ольга рассказала, что у нее семь детей, у дочери Ксюши – инвалидность. Они живут в областном центре в аварийном доме, где из всех удобств – центральное отопление, и даже воды нет. Семья обходится влажными салфетками, «чтобы хоть как-то поддержать здоровье ребенка, чтобы не было пролежней», – передавал ТАСС слова многодетной матери.

«Мы всеми силами должны вам помочь, – ответил Осипов. – Все возможности, которые у нас есть, надо предусмотреть для помощи, по всем аспектам – я говорю про медобслуживание, про реабилитацию, про решение вопросов с жильем. Сейчас возьмемся и будем заниматься».

Добавим, что в обязанности главы области входит и ответ на вопрос – почему люди до сих пор ютятся в аварийных домах, и что с этим надо делать. От Осипова, который был назначен на должность в октябре прошлого года, явно ожидают решения этой проблемы.

В пятницу врио губернатора лично приехал к Ольге Сережиной. «Он и сегодня плакал у меня в квартире вместе со мной, – рассказала она радиостанции «Говорит Москва». – Он приехал, спросил, «можно я посмотрю ребёнка вашего?». Я взяла Ксюшу на руки. Он спросил, почему заболел ребенок менингитом. Я начала ему объяснять, объяснять последствия, заплакала сама, заплакал он, заплакала его подчиненная. Так что не только он один плакал сегодня. Рыдали все».

Эмоциями дело не ограничилось – врио губернатора задал главный вопрос: почему, собственно, многодетную мать сняли с очереди на получение квартиры, хотя она была уже девять лет, как включена в нее. Человечная реакция руководителя, который, как все надеются, после этого решит проблемы семьи Сережиных, не снимает главный вопрос, неизбежно возникающий в подобных ситуациях – почему такого рода проблемы властям слишком часто приходится «разруливать» в ручном режиме?

