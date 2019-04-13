Кремль поддержал обновление Петербурга

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Есть ли в России собственный Илон Маск

Минуты в невесомости за двести тысяч долларов - вот одна из перспективных бизнес-моделейФото: Sergei Remezov/Reuters
День космонавтики заставляет говорить не только о великом прошлом, но и о будущем. А самое перспективное сейчас космическое направление – частные космические компании, особенно это видно на примере выдающихся достижений Илона Маска. Есть ли подобные деятели в России и какими проектами они занимаются? Подробности...
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За что премьер Индии получил высшую награду России

Владимир Путин и Нарендра Моди ценят сложившиеся между ними личные отношенияФото: Михаил Метцель/ТАСС
Владимир Путин наградил индийского премьер-министра высшей наградой России. Указ о присуждении Нарендре Моди ордена Святого апостола Андрея Первозванного появился в пятницу совершенно внезапно – ничто не предвещало такого решения президента России. Однако у награждения индийского лидера есть глубокий личный и важный государственный смысл. Подробности...
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В России передумали сажать врачей

Гибель пациента под ножом хирурга предложено отныне считать всего лишь страховым случаемФото: imago stock&people/ТАСС
Минздрав и Следственный комитет, похоже, договорились, как наказывать медиков за врачебные ошибки. Подразумевается, что за «неумышленные преступления» врачей в Уголовном кодексе будут предусмотрены некие «альтернативные наказания». Однако врачи возмущены самой постановкой вопроса о наказании за ошибки – и видят в этом угрозу для развития российской медицины. Подробности...
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Почему Гитлер променял красную армию на нацизм

Гитлер (справа) с сослуживцами, снимок периода Первой мировой войныФото: Bundesarchiv
Согласно принятой в СССР датировке, ровно 100 лет назад была создана Баварская Советская Республика с красным флагом в качестве государственного и собственной красной армией. Именно там начал свою политическую карьеру Адольф Гитлер. Но что заставило его сменить красную повязку на свастику и возненавидеть тех, кому раньше служил? Подробности...
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Тюмень спасли от боевиков

Силовая спецоперация в Тюмени завершилась полным превосходством спецслужбФото: Максим Слуцкий/ТАСС
В Тюмени в ходе силовой операции уничтожены двое сторонников запрещенной в России группировки «Исламское государство». Боевики планировали теракты в местах массового скопления людей. На месте происшествия обнаружены взрывные устройства, оружие и экстремистская литература. Насколько серьезную угрозу обществу представляли эти боевики и почему не удается поставить заслон идеологии терроризма? Подробности...
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Кремль поддержал обновление Петербурга

Павел Данилин, политолог
У команды нового питерского градоначальника Александра Беглова в планах глобальное изменение облика города. Правда, для реализации этих планов, не всегда имеются механизмы: все-таки Петербург – это не Москва с ее огромным по питерским меркам бюджетом. Подробности...

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            Павел Данилин

            Кремль поддержал обновление Петербурга

            Павел Данилин
            политолог
            		 13 апреля 2019, 22:55

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            Состоявшаяся накануне рабочая встреча Владимира Путина с исполняющим обязанности губернатора Петербурга Александром Бегловым показала, что у команды нового питерского градоначальника в планах глобальное изменение облика города – как в плане экономики и социальной сферы, так и городской среды в целом. Для реализации этих планов, правда, не всегда имеются механизмы: все-таки Петербург – это не Москва с ее огромным по питерским меркам бюджетом.

            То есть для реализации ряда масштабных проектов городу требуется финансирование из федерального бюджета. Как показывает опыт Беглова – и это один из главных выводов, что можно сделать из его встречи с президентом – ему уже удалось договориться о софинансировании ряда проектов и льготных кредитах. Таким образом, федеральный центр и госмонополии дали «зеленый свет» реализации программы Беглова.

            Команда Беглова вообще работает очень динамично. Если взглянуть на рабочий график губернатора, то становится понятно, что он загружен по полной, как и все его подчиненные.

            Ради иллюстрации можно посмотреть новости за первую половину текущей рабочей недели, чтобы понять спектр и объем задач, стоящих перед губернатором. Итак, Беглов принял участие в Арктическом форуме, заключил соглашение о сотрудничестве с Архангельской областью, поучаствовал в судьбе Пулковской обсерватории, подписал два документа о спортивных субсидиях, обсудил финансирование еще одного форума – на сей раз культурного, распорядился принять на баланс школы, выкупленные на федеральные деньги. Также Александр Беглов одобрил субсидию в 19,7 млн рублей на продолжение проекта «Открытый город», поручил помочь семье женщины, погибшей из-за прорыва теплосети, провел совещание по поводу предстоящей Театральной Олимпиады, распорядился очистить город до майских праздников, подписал новый закон в сфере градостроительной деятельности города (в частности, изменены полномочия чиновников по сносу самостроя), подписал документ о создании рабочей группы по развитию Кронштадта, провел важные переговоры с главой РЖД. И так далее.

            Недавняя встреча Александра Беглова с главой РЖД заслуживает отдельного внимания, о ее результатах речь шла и на встрече с президентом. Скажем, в ее ходе договорились о начале  проектирования высокоскоростной магистрали между Петербургом и Москвой. Согласно предварительным расчетам, после ее строительства поток пассажиров увеличится сразу в три раза – с 11 до 33 млн человек в год, а время в пути сократится до двух часов.

            Фото: kremlin.ru

            На реконструкцию в целом пойдут гигантские деньги. Как рассказал Беглов на встрече с Путиным, «это порядка 88 млрд рублей (до 2025 года), которые дают нам возможность разгрузить, во-первых, электрички, регионы севера и юга, северо-западные регионы разгрузить, железнодорожные станции отремонтировать, «Лахта Центр» тот же самый и ряд других направлений». Как подчеркнул Беглов, город профинансирует до 2024 года шесть путепроводов совместно с ними. «Мы вложим 28 млрд рублей, и они вносят соответствующие деньги, 40 на 60; 60% – мы, 40% – они».

            Можно, конечно, сказать, что подписать документ – дело одной минуты. Но за каждой такой новостью стоят месяцы командной работы и работы довольно напряженной. Последствия тоже будут довольно масштабными и окажут влияние на все городское хозяйства на годы, если не десятилетия. В таком аспекте неудивительно, что президент был удовлетворен результатами встречи с врио губернатора Петербурга.

            Александр Беглов представил Путину развернутую программу преобразований, которые планируются в городе. В частности, речь шла о субсидии Петербургу из госбюджета. Пару недель назад Санкт-Петербургу были выделены средства федерального бюджета из Резервного фонда правительства РФ в размере 10,6 млрд рублей. Беглов за это поблагодарил Путина и рассказал, на что пойдут это средства. «Это на социальную структуру, потому что мы попали в сложное положение. У нас жилищная застройка опережает социальную застройку, и вот на эти деньги мы выкупим буквально к первому сентября 24 детских садика, четыре школы, 16 офисов врачей общей практики, включая поликлинику и женскую консультацию», – отчитался врио губернатора.

            Рассказал Беглов и о работе по уборке улиц и городскому благоустройству. «У нас уборочная техника имеет износ 80%, и нам необходимо сегодня обязательно купить 470 единиц многофункциональной и межсезонной уборочной техники с навесным оборудованием, со всеми прочими делами. Мы тоже взяли кредит, это порядка 3 млрд рублей, для того чтобы купить эту технику именно сейчас. Второе: мы попросили тоже кредит, это 2 млрд рублей, на покупку трамвайных вагонов; это в основном юго-запад, там новостройки разрослись, Вы это хорошо знаете. И 2,8 млрд рублей – это на безопасность, видеонаблюдение для только что открытых социальных объектов – поликлиники, школы, детские сады», – отметил питерский градоначальник.

            Отдельная тема – приведение исторического центра города в божеский вид. По словам Беглова, по внутренней программе города вписали 1379 зданий исторического наследия, из них 255 – это жилые дома со сложной конфигурацией фасадов. Их планируется отремонтировать в ближайшие десять лет – масштабная программа. Но и финансирования она потребует немалого – нужно порядка 17 млрд рублей. Для этого Петербург просит ввести небольшой туристический сбор – около 100 рублей в сутки. Владимир Путин отметил, что ничего не имеет против по поручил детали доработать.

            Туристический сбор – это интересный механизм для регионального развития. Он символически акцентирует, что город – не только и не столько для туристов, он в первую очередь для самих питерцев. Иностранный турист, конечно, и не заметит эти 100 рублей, а вот городской бюджет получит с этого примерно миллиард, который можно будет использовать для создания той самой инфраструктуры – не для туристов, а вполне себе социальной – детсадов, школ, парков, ремонта ЖКХ.

            По сути, на встрече были подняты только самые насущные городские проблемы, на деле их куда больше. Но даже по текущим планам питерской команды управленцев видно, что планируется масштабная реконструкция де-факто всего города. И изменение акцентов: если раньше город из всех сил стремился заполучить себе побольше иностранных туристов, то теперь власти Петербурга вплотную занялись работой на нужды горожан. Стремятся вернуть Питер питерцам, если огрублять. 

            Есть еще один немаловажный аспект у встреч президента с представителями губернаторского корпуса. Сам факт встречи означает, что президент удовлетворен работой конкретного чиновника. С теми губернаторами к работе которых в Кремле есть существенные вопросы или теми, которые находятся в разработке силовиков (кейсы Белых, Гайзера, Хорошавина), президент не встречается. Официальное совещание под телекамеры означает, что президент публично поддержал главу региона. В данном случае, Путин поддержал Беглова. Фактически на предстоящие выборы Александр Беглов пойдет как путинский кандидат. Очевидно, что поддержка его может быть ниже, чем у Путина, все-таки рейтинг автоматически делегировать невозможно. Но сама по себе поддержка президента – серьезный электоральный ресурс.

            Понятно, что федеральный центр без весомых причин поддержку кандидату и региону не оказывает. В случае Петербурга это, разумеется, не то обстоятельство, что сам Путин оттуда родом. Это поддержка тем преобразованиям, которые инициирует буквально каждый день новая команда нового руководителя региона. Город уже договорился с федеральным Минфином о компенсации процентной ставки по кредитам, что даст дополнительные 800 миллионов на развитие социальной инфраструктуры. Это еще один очевидный пример того, как власти делают все для того, чтобы жители города (а не туристы, им детские сады без надобности) почувствовали – это их город в полной мере. Таким образом, Петербург получит в своих начинаниях поддержку федерального центра. А Беглов, в свою очередь, – поддержку президента.


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